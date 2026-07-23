 కొత్త ఇల్లు.. కొత్త లోన్‌.. ఈ తప్పులు చేయొద్దు | First time home buyers Home Loan Mistakes Avoid to Save Lakhs | Sakshi
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కొత్త ఇల్లు.. కొత్త లోన్‌.. ఈ తప్పులు చేయొద్దు

Jul 23 2026 4:30 PM | Updated on Jul 23 2026 4:49 PM

First time home buyers Home Loan Mistakes Avoid to Save Lakhs

ఇల్లు కొనుక్కోవడం చాలా మందికి జీవితకాల కల. అయితే గృహ రుణం (హోమ్ లోన్) తీసుకునే సమయంలో చేసే చిన్న పొరపాట్లు భవిష్యత్తులో లక్షల రూపాయల అదనపు ఆర్థిక భారంగా మారే ప్రమాదం ఉందని ఆర్థిక నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మొదటిసారి ఇల్లు కొనేవారు తక్కువ ఈఎంఐ (EMI) లేదా గరిష్ట రుణం పొందడంపైనే దృష్టి పెట్టడం వల్ల దీర్ఘకాలంలో భారీ వడ్డీ భారం మోయాల్సి వస్తుందని చెబుతున్నారు.

బేసిక్ హోమ్ లోన్ సంస్థ సీఈవో, సహ వ్యవస్థాపకుడు అతుల్ మోంగా ప్రకారం.. గృహ రుణం ఎంపికలో నెలవారీ ఈఎంఐ మాత్రమే కాకుండా మొత్తం రుణ వ్యయం, వడ్డీ, డౌన్ పేమెంట్, అదనపు ఖర్చులు, భవిష్యత్ ఆర్థిక పరిస్థితులను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. తక్కువ ఈఎంఐ కనిపించడం ఆకర్షణీయంగా అనిపించినా, రుణ కాలపరిమితి ఎక్కువైతే మొత్తం చెల్లించాల్సిన వడ్డీ లక్షల్లో పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.

హోమ్‌లోన్‌ తీసుకునేటప్పుడు చేసే ప్రధాన తప్పులు

అత్యధిక రుణ కాలపరిమితి ఎంచుకోవడం

30 ఏళ్ల వంటి సుదీర్ఘ రుణ కాలపరిమితి వల్ల నెలవారీ ఈఎంఐ తగ్గినా, మొత్తం రుణ కాలంలో చెల్లించే వడ్డీ భారీగా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఈఎంఐని భరించగలిగే స్థాయిలో ఉంచుతూ, సాధ్యమైనంత తక్కువ కాలపరిమితిని ఎంచుకోవడం మంచిదని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

చాలా తక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చేయడం

డౌన్ పేమెంట్ మరీ తక్కువగా ఉంటే రుణ మొత్తం పెరుగుతుంది. దీంతో వడ్డీ కూడా ఎక్కువగా చెల్లించాల్సి వస్తుంది. సాధ్యమైనంత ఎక్కువ డౌన్ పేమెంట్ చేస్తే రుణభారం తగ్గి, నెలవారీ ఈఎంఐ కూడా తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది.

హిడెన్‌ కాస్ట్‌లను లెక్కలోకి తీసుకోకపోవడం

ఇంటి ధరతో పాటు స్టాంప్ డ్యూటీ, రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, ప్రాసెసింగ్ ఫీజులు, బీమా, జీఎస్టీ (వర్తించే చోట), ఇంటీరియర్ ఖర్చులు, మెయింటెనెన్స్ డిపాజిట్ వంటి వ్యయాలు కూడా ఉంటాయి. వీటిని ముందుగానే అంచనా వేయకపోతే బడ్జెట్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది.

క్రెడిట్ స్కోర్‌ను నిర్లక్ష్యం చేయడం

మెరుగైన క్రెడిట్ స్కోర్ ఉంటే బ్యాంకులు తక్కువ వడ్డీ రేటుతో రుణం ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సాధారణంగా 750 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ CIBIL స్కోర్ ఉన్న వారికి మెరుగైన షరతులతో రుణం లభించే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయని బ్యాంకింగ్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు.

అర్హత ఉన్నంత మొత్తాన్ని పూర్తిగా రుణంగా తీసుకోవడం

బ్యాంకు ఎంత రుణం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉందన్నది ఒక అంశం మాత్రమే. కానీ కుటుంబ ఆదాయం, ఇతర ఈఎంఐలు, పిల్లల చదువు, వైద్య అవసరాలు, అత్యవసర నిధి వంటి అంశాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లు పెరిగినా ఈఎంఐ చెల్లించగలిగే స్థాయిలోనే రుణాన్ని పరిమితం చేయాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

స్మార్ట్ ప్లానింగ్‌తో లక్షలు ఆదా చేయొచ్చు

ఉదాహరణకు రూ.60 లక్షల గృహ రుణాన్ని 20 ఏళ్లకు బదులుగా 30 ఏళ్లకు తీసుకుంటే నెలవారీ ఈఎంఐ తగ్గవచ్చు. కానీ మొత్తం రుణ కాలంలో చెల్లించాల్సిన వడ్డీ అనేక లక్షల రూపాయలు అదనంగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల ఈఎంఐ ఎంత అనే అంశంతో పాటు మొత్తం రుణ వ్యయం ఎంత అవుతుందో కూడా ముందుగానే లెక్కించుకోవడం అవసరం.

రుణం తీసుకునే ముందు గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయాలు

» మొత్తం ఇంటి కొనుగోలు వ్యయాన్ని ముందుగానే అంచనా వేయాలి.
» కనీసం 20–30 శాతం వరకు డౌన్ పేమెంట్ చేయగలిగితే రుణభారం తగ్గుతుంది.
» అత్యవసర ఖర్చుల కోసం ప్రత్యేక నిధిని ఉంచుకోవాలి.
» మంచి క్రెడిట్ స్కోర్‌ను కొనసాగించడం ద్వారా తక్కువ వడ్డీ రేటు పొందే అవకాశాలు పెరుగుతాయి.
» ఆదాయంలో అధిక భాగం ఈఎంఐలకే వెళ్లకుండా ఆర్థిక సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి.

ఆర్థిక నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, మంచి గృహ రుణం అంటే కేవలం తక్కువ ఈఎంఐ లేదా పెద్ద మొత్తం రుణం కాదు. కుటుంబ ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని దెబ్బతీయకుండా, భవిష్యత్తు అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసుకునే నిర్ణయమే నిజమైన స్మార్ట్ హోమ్ లోన్ ఎంపిక. మొదటిసారి ఇల్లు కొనేవారు ఈ అంశాలను జాగ్రత్తగా పరిశీలిస్తే భవిష్యత్తులో లక్షల రూపాయల అదనపు భారం నుంచి తప్పించుకోవచ్చు.

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