ఇళ్ల అమ్మకాల్లో హైదరాబాద్ జోరు..

దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఇళ్ల విక్రయాల జోరు కొంత మందగించింది. 2026 జూలై-సెప్టెంబర్ త్రైమాసికంలో (Q3) దేశంలోని తొమ్మిది కీలక నగరాల్లో మొత్తం 1,03,170 ఇళ్లు అమ్ముడయ్యాయి. గతేడాది ఇదే కాలంలో నమోదైన 1,09,420 యూనిట్లతో పోలిస్తే అమ్మకాలు 6 శాతం తగ్గాయి. అంతకుముందు త్రైమాసికంతో పోల్చినా విక్రయాలు 4 శాతం తగ్గినట్లు ఎన్ఎస్ఈ నమోదిత రియల్ ఎస్టేట్ డేటా అనలిటిక్స్ సంస్థ ప్రాప్ఈక్విటీ విశ్లేషణ వెల్లడించింది.
ప్రాప్ఈక్విటీ పరిశీలించిన మార్కెట్లలో ముంబై, నవీ ముంబై, థానే, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్, బెంగళూరు, హైదరాబాద్, చెన్నై, పుణె, కోల్కతా ఉన్నాయి. ప్రపంచ ఆర్థిక అనిశ్చితులు, కొనుగోలుదారులలో కొంత మందగించిన డిమాండ్ ఇందుకు కారణాలుగా నివేదిక పేర్కొంది. జూలై-సెప్టెంబర్ కాలం సాధారణంగా వర్షాకాలం కావడంతో రియల్ ఎస్టేట్ కార్యకలాపాలు కొంత నెమ్మదించడం కూడా ఈ త్రైమాసికంలో ప్రభావం చూపుతుంది. సాధారణంగా అక్టోబర్-డిసెంబర్ కాలంలో పండుగల డిమాండ్తో గృహ విక్రయాలు పుంజుకునే అవకాశం ఉంటుంది.
హైదరాబాద్లో 11 శాతం వృద్ధి
నగరాల వారీగా చూస్తే హైదరాబాద్ మార్కెట్ మాత్రం జాతీయ ధోరణికి భిన్నంగా సాగింది. ఇక్కడ గృహ విక్రయాలు గతేడాది క్యూ3లోని 13,890 యూనిట్ల నుంచి 15,470 యూనిట్లకు పెరిగాయి. అంటే 11 శాతం వృద్ధి నమోదైంది. నవీ ముంబైలో అమ్మకాలు 12 శాతం పెరిగి 8,730 నుంచి 9,810 యూనిట్లకు చేరాయి. బెంగళూరులో మాత్రం పెద్దగా మార్పు లేకుండా 1 శాతం వృద్ధితో 17,170 నుంచి 17,340 యూనిట్లకు చేరాయి.
మరోవైపు పుణెలో అమ్మకాలు 16 శాతం తగ్గి 21,190 నుంచి 17,860 యూనిట్లకు పడిపోయాయి. చెన్నైలో 17 శాతం క్షీణించి 5,640 నుంచి 4,680 యూనిట్లకు చేరాయి. థానేలో 18,240 నుంచి 16,230 యూనిట్లకు తగ్గగా, ముంబైలో 10,690 నుంచి 9,830 యూనిట్లకు పడిపోయాయి. ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో అమ్మకాలు 12 శాతం తగ్గి 9,230 నుంచి 8,090 యూనిట్లకు చేరాయి. కోల్కతాలోనూ 17 శాతం క్షీణత నమోదై 4,640 నుంచి 3,860 యూనిట్లకు పడిపోయాయి.
కొత్త ఇళ్ల సరఫరాలోనూ కోత
అమ్మకాలతో పాటు డెవలపర్లు మార్కెట్లోకి తీసుకొచ్చిన కొత్త ప్రాజెక్టుల సంఖ్య కూడా తగ్గింది. 2026 క్యూ3లో తొమ్మిది నగరాల్లో కొత్త గృహాల సరఫరా 98,165 యూనిట్లకు పరిమితమైంది. గతేడాది ఇదే త్రైమాసికంలో ఇది 1,00,330 యూనిట్లుగా ఉండటంతో ఏడాది ప్రాతిపదికన దాదాపు 2 శాతం తగ్గింది. అయితే 2026 క్యూ2లో నమోదైన 1,15,010 యూనిట్లతో పోలిస్తే తాజా త్రైమాసికంలో కొత్త సరఫరా 15 శాతం తగ్గడం గమనార్హం.
నగరాల వారీగా కొత్త లాంచ్లలో థానేలో త్రైమాసిక ప్రాతిపదికన 28 శాతం, చెన్నైలో 22 శాతం, ఢిల్లీ-ఎన్సీఆర్లో 19 శాతం తగ్గుదల నమోదైంది. దీనికి భిన్నంగా హైదరాబాద్లో కొత్త లాంచ్లు ఏడాది ప్రాతిపదికన 68 శాతం పెరిగాయి. నవీ ముంబైలో 25 శాతం, కోల్కతాలో 32 శాతం తగ్గాయి. మార్కెట్లో ఉన్న ఇన్వెంటరీని దృష్టిలో పెట్టుకుని డెవలపర్లు కొత్త ప్రాజెక్టుల విషయంలో మరింత జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారనే సంకేతాలు ఈ గణాంకాల్లో కనిపిస్తున్నాయి.
సరఫరా కంటే అమ్మకాలే ఎక్కువ
క్యూ3లో 1,03,170 ఇళ్ల విక్రయాలు జరగగా, కొత్తగా మార్కెట్లోకి వచ్చిన ఇళ్ల సంఖ్య 98,165గా ఉంది. అంటే కొత్త సరఫరా కంటే సుమారు 5,000 యూనిట్లు అధికంగా అమ్ముడయ్యాయి. అమ్మకాలు స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, కొత్త సరఫరా అంతకంటే వేగంగా తగ్గడంతో మార్కెట్లో ఇన్వెంటరీపై ఒత్తిడి కొంత తగ్గినట్లు ప్రాప్ఈక్విటీ విశ్లేషణ సూచిస్తోంది.
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