 AIతో ప్రాణ నష్టం.. బిల్ గేట్స్ హెచ్చరిక! | Bill Gates Issues Warning About AI Know The Details | Sakshi
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AIతో ప్రాణ నష్టం.. బిల్ గేట్స్ హెచ్చరిక!

Sep 26 2026 8:03 PM | Updated on Sep 26 2026 8:20 PM

Bill Gates Issues Warning About AI Know The Details

ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని అత్యంత వేగంగా మారుస్తున్న టెక్నాలజీలలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) ప్రధానంగా చెప్పుకోదగ్గది. మనిషి ఆలోచించే విధానాన్ని అనుకరించడం, సమాచారాన్ని విశ్లేషించడం, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయం చేయడం వంటి అనేక పనులను ఏఐ సులభంగా చేసేస్తోంది. వైద్యం, విద్య, పరిశ్రమలు, రక్షణ, సాఫ్ట్‌వేర్ వంటి ఎన్నో రంగాల్లో దీని వినియోగం రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. అయితే.. ఏఐ ఎంత ఉపయోగకరంగా ఉంటుందో, దాని దుర్వినియోగం అంతే ప్రమాదకరంగా మారవచ్చని పలువురు నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

బిల్ గేట్స్ హెచ్చరిక
మైక్రోసాఫ్ట్ సహ వ్యవస్థాపకుడు బిల్ గేట్స్ కూడా ఏఐ భవిష్యత్తుపై ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ఏఐ సాంకేతికత దురుద్దేశం కలిగిన వ్యక్తులు లేదా శక్తుల చేతుల్లోకి వెళితే.. భారీ స్థాయిలో ప్రాణనష్టం జరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఏఐ అభివృద్ధి వేగంగా జరుగుతున్న సమయంలో.. దాని భద్రతపై కూడా శ్రద్ధ పెట్టాల్సిన అవసరం ఉందని అన్నారు.

ఏఐ దుర్వినియోగం వల్ల ప్రమాదాలు
ఏఐ ప్రస్తుతం సమాచారాన్ని తయారు చేయడం, విశ్లేషించడం, సాఫ్ట్‌వేర్‌ను రూపొందించడం వంటి పనులను వేగంగా చేయగలుగుతోంది. ఇదే సామర్థ్యాన్ని చెడు ఉద్దేశాలతో ఉపయోగిస్తే.. సైబర్ దాడులు, తప్పుడు సమాచార వ్యాప్తి, మోసాలు, నిఘా వంటి కార్యకలాపాలు మరింత ప్రభావవంతంగా మారే అవకాశం ఉంది.

నిపుణుల్లో పెరుగుతున్న ఆందోళన
ఏఐ భద్రతపై పలువురు పరిశోధకులు కూడా ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. భవిష్యత్తులో అత్యంత సామర్థ్యం కలిగిన ఏఐ వ్యవస్థలు అభివృద్ధి చెందితే వాటిని పూర్తిగా నియంత్రించడం ఎంతవరకు సాధ్యమవుతుంది? అనే అంశంపై చర్చ జరుగుతోంది.

ఏఐ రంగంలోని కొందరు పరిశోధకులు, సంస్థలు AI సామర్థ్యాలను వేగంగా పెంచుతున్నప్పుడు.. దానికి అనుగుణంగా భద్రతా చర్యలు కూడా అభివృద్ధి చేయాలని చెబుతున్నారు. ఏఐ వ్యవస్థల సామర్థ్యం పెరగడం మాత్రమే కాకుండా, వాటి ప్రవర్తనను పరీక్షించడం, ప్రమాదాలను గుర్తించడం, మానవ పర్యవేక్షణను కొనసాగించడం కూడా అవసరమని చెబుతున్నారు.

సైనిక రంగంలో ఏఐ వినియోగం
ఏఐపై ఆందోళనకు మరో ముఖ్యమైన కారణం.. దాని సైనిక వినియోగం. ఇప్పటికే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏఐను నిఘా, సైబర్ భద్రత, స్వయంప్రతిపత్తి వ్యవస్థలు వంటి రంగాల్లో ఉపయోగించే అవకాశాలపై చర్చ జరుగుతోంది.

మానవుడు ప్రతి దశలో ప్రత్యక్షంగా నిర్ణయం తీసుకోకుండా.. పనిచేసే వ్యవస్థలు విస్తరించినప్పుడు పొరపాట్లు లేదా దుర్వినియోగం జరిగే ప్రమాదం గురించి నిపుణులు ప్రశ్నలు లేవనెత్తుతున్నారు. అందుకే సైనిక రంగంలో ఏఐ వినియోగానికి స్పష్టమైన నియమాలు, మానవ పర్యవేక్షణ, బాధ్యతాయుతమైన విధానాలు అవసరమనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

భవిష్యత్తుపై ఆలోచనలు
ఏఐ వల్ల మానవాళికి ఎదురయ్యే ప్రమాదాల గురించి చర్చ ఈ రోజు మొదలైంది కాదు. ఎందుకంటే.. 2014లోనే బ్రిటిష్ తత్వవేత్త నిక్ బోస్ట్రోమ్ రాసిన సూపర్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే పుస్తకంలో మానవుల కంటే అత్యంత తెలివైన ఏఐ వ్యవస్థలు ఏర్పడితే వాటిని నియంత్రించడం ఎంత కష్టమవుతుందో విశ్లేషించారు.

ఏఐ రంగంలోని ప్రముఖ సంస్థల అధినేతలు కూడా AI వల్ల మానవాళికి ఏర్పడే తీవ్రమైన ప్రమాదాలను ప్రపంచ స్థాయిలో పరిష్కరించాల్సిన అవసరాన్ని ప్రస్తావించారు. అణుయుద్ధం, ప్రపంచ మహమ్మారుల వంటి పెద్ద స్థాయి ప్రమాదాలతో పాటు AI ప్రమాదాలను కూడా తీవ్రంగా పరిగణించాలని వారు సూచించారు.

AI ప్రమాదం మాత్రమే కాదు
ఏఐను పూర్తిగా ప్రమాదకరమైన టెక్నాలజీగా చూడటం సరైనది కాదు. ఎందుకంటే.. వైద్యరంగంలో వ్యాధులను గుర్తించడంలో, శాస్త్రీయ పరిశోధనలో, విద్యలో విద్యార్థులకు సహాయం చేయడంలో, భాషలను అనువదించడంలో, రోజువారీ పనులను సులభతరం చేయడంలో ఇది చాలా ఉపయోగపడుతోంది. కాబట్టి.. సమస్య AIలో మాత్రమే లేదు. దాన్ని ఎవరు ఉపయోగిస్తున్నారు?, ఏ ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగిస్తున్నారు?, దానికి ఎలాంటి నియంత్రణలు ఉన్నాయి?, తప్పులు జరిగినప్పుడు బాధ్యత ఎవరిది? వంటి వాటిలో కూడా ఉంటుంది.

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