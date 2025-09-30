 బిగ్‌షాక్‌: పండగపూట దారుణంగా పెరిగిన ధరలు | Today Gold And Silver Prices September 30th, 2025 In India Hyderabad And Other Cities, See Cost Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Today Gold And Silver Prices: పండగపూట దారుణంగా పెరిగిన ధరలు

Sep 30 2025 11:00 AM | Updated on Sep 30 2025 11:29 AM

gold and silver rates on 30th september 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) ఊగిసలాడుతున్నాయి. అయితే సోమవారంతో పోలిస్తే మంగళవారం బంగారం ధరలు దారుణంగా పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్‌ నగర కమిషనర్‌గా వీసీ సజ్జనార్‌ బాధ్యతలు (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌ సీపీ 'సీవీ ఆనంద్‌'ను కలిసిన సినీ ప్రముఖులు (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమ‌ల‌ : అత్యంత వైభ‌వంగా స్వ‌ర్ణర‌థోత్స‌వంలో శ్రీవారు (ఫొటోలు)
photo 4

బ్లాక్‌ డ్రెస్‌లో జాన్వీ కపూర్.. కొత్త సినిమా ప్రమోషన్స్‌ క్రేజ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రికి పోటెత్తిన భక్తులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nagarjuna Sagar All Gates opened 1
Video_icon

Nagarjuna Sagar: 26 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల
Gudivada Amarnath Reaction On Vijayaramarajupeta bridge Damage 2
Video_icon

Amarnath: ప్రభుత్వం చేతకానితనం వల్ల రెండు ప్రాణాలు బలి
Village Secretariat Employees Protest Against Chandrababu Govt 3
Video_icon

నెల్లూరు కలెక్టరేట్ వద్ద సచివాలయ ఉద్యోగుల ఆందోళన
Gold Prices Massively Increase Due To US Government Shutdown Fears 4
Video_icon

భారత్లో కూడా ఇవాళ భారీగా గోల్డ్ రేట్లు పెరిగే అవకాశం
Port Your Cooking Gas Connection Easily Like a SIM Card 5
Video_icon

గ్యాస్ వినియోగదారులకు అదిరిపోయే న్యూస్
Advertisement
 