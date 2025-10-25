 ధరలు తగ్గిన మురిపెం కొంత సేపే! మళ్లీ ఇలా.. | Gold and Silver rates on 25th October 2025 in Telugu states | Sakshi
ధరలు తగ్గిన మురిపెం కొంత సేపే! మళ్లీ ఇలా..

Oct 25 2025 12:00 PM | Updated on Oct 25 2025 12:30 PM

Gold and Silver rates on 25th October 2025 in Telugu states

ఇటీవల కాలంలో స్థిర ఆదాయం సమకూర్చే కమోడిటీ మార్కెట్లపైపు పెట్టుబడిదారులు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అందులో భాగంగా బంగారం ధరల్లో మార్పులు వస్తున్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు(Today Gold Rate) భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ​ఈ క్రమంలో ఇటీవల గడిచిన రెండు సెషన్‌ల్లో ధరలు కొంత తగ్గుముఖం పట్టాయి. అంతలోనే శుక్రవారంతో పోలిస్తే శనివారం బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు(Today Silver Rate) ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)

