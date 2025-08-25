బంగారం ధరలకు బ్రేక్‌.. తులానికి ఎంతంటే..

దేశంలో గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు (Today Gold Rate) తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. తులం రూ.లక్షకు చేరిన తర్వాత కొద్దికాలంగా ఫ్లాట్గా కొనసాగుతున్న పసిడి ధరలు నేడు (సోమవారం) స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మరో వైపు వెండి ధరలు మాత్రం వరుసగా పెరుగదలతో బెంబేలిస్తున్నాయి. దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో ఈరోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో కింద తెలుసుకుందాం.
(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి.)