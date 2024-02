టెక్‌ మొఘల్‌ ఎలోన్‌ మస్క్‌ ఇకపై తాను కొన్ని నెలల పాటు ఫోన్‌ను వినియోగించడం లేదని ఎక్స్‌.కామ్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ఆడియో, వీడియో కాల్స్‌ కోసం ఎక్స్‌.కామ్‌ను వినియోగిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

మస్క్‌ ట్విట్‌లో ఏమన్నారంటే.. ‘నేను కొన్ని నెలల పాటు ఫోన్‌ను వినియోగించడం మానేస్తున్నాను. బదులుగా ఆడియో, వీడియో కాల్స్‌ కోసం ఎక్స్‌.కామ్‌ను ఉపయోగిస్తున్నా’ అని ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు.

In a few months, I will discontinue my phone number and only use X for texts and audio/video calls

