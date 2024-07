ఎక్స్‌ ప్లాట్‌ఫామ్‌లో 10 కోట్ల ఫాలోవర్లను సంపాదించుకున్న భారత ప్రధాని నరేంద్రమోదీకి సంస్థ ఎగ్జిక్యూటివ్‌ ఛైర్మన్‌ ఇలాన్‌మస్క్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా అభినందనలు తెలిపారు. ఈమేరకు ఎక్స్‌లో చేసిన పోస్ట్‌ కాస్తా వైరల్‌గా మారంది.

‘అత్యధిక మంది అనుసరించే ప్రపంచ నాయకుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీకి అభినందనలు’ అని మస్క్‌ తన ఎక్స్‌ఖాతాలో పోస్ట్‌ చేశారు. మోదీకి ఎక్స్‌లో 100.1 మిలియన్ల(10 కోట్లు) మంది ఫాలోవర్లు ఉన్నారు. ఈ వారం ప్రారంభంలోనే మోదీ ఈ మైలురాయిని చేరుకున్నారు. ఆ సందర్భంగా ప్రధాని..‘ఎక్స్‌లో వంద మిలియన్లు! ఈ శక్తివంతమైన మాధ్యమంలో చర్చలు, నిర్మాణాత్మక విమర్శలను ఆదరించినందుకు సంతోషంగా ఉంది’ అని పోస్ట్‌ చేశారు.

Congratulations PM @NarendraModi on being the most followed world leader!

— Elon Musk (@elonmusk) July 19, 2024