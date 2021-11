కొత్త వార్షిక సమాచార ప్రకటన ఇలా..

The new IT Annual Information Statement Form 26 A: ఇటీవల ఆదాయపు పన్ను శాఖ సరికొత్త ‘‘వార్షిక సమాచార ప్రకటన’’ వివరాలను విడుదల చేశారు. దీన్నే ఫారం 26 అ అని అంటారు. ఇక నుంచి ఈ ఫారంలో అనేక విషయాలు పొందుపరుస్తున్నారు. ఇకపై ఇందులో కనబడే 50 అంశాలను కింద తెలియజేస్తున్నాము..

- జీతభత్యాలు, వేతనాలు, అలవెన్సులు మొదలైనవి

- మీరు అద్దెకు ఇచ్చిన ఇళ్ల మీద మీకు వచ్చే అద్దె వివరాలు

- అందుకున్న డివిడెండ్లు

- బ్యాంకు సేవింగ్స్‌ ఖాతాల్లో జమయ్యే వడ్డీ

- ఫిక్సిడ్‌ డిపాజిట్ల మీద వడ్డీ

- ఇతరత్రా వచ్చే వడ్డీల వివరాలు

- ఇన్‌కం ట్యాక్స్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఇచ్చే రిఫండు మీద వడ్డీ (రిఫండు ఆదాయం కాదు, కాని వడ్డీ మాత్రం ఆదాయం)

- ప్లాంటు, మెషినరీ మొదలైనవి అద్దెకు ఇవ్వడం వల్ల వచ్చే ఆదాయం

- లాటరీ / క్రాస్‌వర్డ్‌ పజిల్స్‌ మీద వచ్చే ఆదాయం

- గుర్రపు పందాల మీద ఆదాయం

- ప్రావిడెంట్‌ ఫండ్‌లో జమ అయ్యే దానిలో యజమాని ఇచ్చిన మొత్తం

- ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌ డెట్‌ ఫండ్‌ మీద వడ్డీ

- నాన్‌ రెసిడెంట్లకు వచ్చిన వడ్డీ (115 అ (1) (్చ) (జీజ్చీ్చ)

- గవర్నమెంటు సెక్యూరిటీల మీద, బాండ్ల మీద వడ్డీ

- 13లో చెప్పిన ప్రకారం యూనిట్‌ మీద ఆదాయం

- 115 అఆ (1) (b) ప్రకారం యూనిట్‌ మీద వచ్చే ఆదాయం, క్యాపిటల్‌ గెయిన్స్‌

- 115 అఇ ప్రకారం విదేశీ కరెన్సీ బాండ్ల మీద, షేర్ల మీద ఆదాయం

- 115 అఈ (1) (జీ) ప్రకారం విదేశీ సంస్థల నుంచి ఆదాయం

- ఇన్సూరెన్స్‌ కమీషన్‌

- కొన్ని నిబంధనలకు లోబడి ఇన్సూరెన్స్‌ పాలసీల మీద వచ్చే మొత్తం

- ఎన్‌ఎస్‌సీ నుంచి విత్‌డ్రాయల్స్‌

- లాటరీ టికెట్లు విక్రయించినందుకు వచ్చే కమీషన్‌

- సెక్యూరిటైజేషన్‌ ట్రస్ట్‌ నుండి ఆదాయం

- యూనిట్ల కొనుగోలు మీద ఆదాయం

- గవర్నమెంటుకు ఇవ్వాల్సిన వడ్డీ

- నాన్‌ రెసిడెంట్‌ స్పోర్ట్స్‌మెన్‌కి చెల్లింపులు

- స్థిరాస్తి – భూమి, బిల్డింగ్‌ల విక్రయాలు

- స్థిరాస్తుల బదిలీల వల్ల వచ్చే మొత్తం

- వాహనాల అమ్మకాలు

- మ్యూచువల్‌ ఫండ్‌ యూనిట్ల అమ్మకాలు

- ఆఫ్‌ మార్కెట్‌ డెబిట్లు

- ఆఫ్‌ మార్కెట్‌ క్రెడిట్లు

- వ్యాపారంలో వసూళ్లు

- వ్యాపారంలోని ఖర్చులు

- మీరు చేసిన అద్దె చెల్లింపులు

- 16డి ద్వారా ఇతర చెల్లింపులు

- బ్యాంకు అకౌంటులో నగదు జమలు

- బ్యాంకు అకౌంటు నుంచి విత్‌డ్రాయల్స్‌

- నగదు చెల్లింపులు

- విదేశాలకు పంపిన మొత్తం, కరెన్సీల కొనుగోలు

- విదేశాల నుంచి వచ్చిన మొత్తం

- విదేశీయానం వివరాలు

- స్థిరాస్తుల కొనుగోళ్ల వివరాలు

- వాహనాల కొనుగోళ్లు

- టైం డిపాజిట్ల కొనుగోళ్లు

- సెక్యూరిటీలు, యూనిట్ల కొనుగోళ్లు

- డెబిట్‌ / క్రెడిట్‌ కార్డుల వ్యవహారాలు

- బ్యాంకు అకౌంటు వివరాలు

- వ్యాపార ట్రస్టులు ఇచ్చిన ఆదాయం

- ఇన్వెస్ట్‌మెంట్‌ ఫండ్ల మీద ఆదాయం

ఇంచు మించు ప్రతి విషయం మీద ఆరా తీసి సమాచారం సేకరిస్తున్నారు. కాబట్టి తగిన జాగ్రత్త వహించండి. పారదర్శకతే మీకు శ్రీరామరక్ష.

కె.సీహెచ్‌.ఎ.వి.ఎస్‌.ఎన్‌ మూర్తి , కె.వి.ఎన్‌ లావణ్య (ట్యాక్సేషన్‌ నిపుణులు)



చదవండి: విదేశాల్లో ఉన్నారు.. ఇన్‌కంట్యాక్స్‌ ఫైల్‌ చేయడం ఎలా?