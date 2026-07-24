 డెంగ్యూ టీకా ఇక తీసుకోవచ్చు.. డీసీజీఐ అనుమతులు | DCGI Approves India First Dengue Vaccine Qdenga Takeda for Age 4–60 | Sakshi
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డెంగ్యూ టీకా ఇక తీసుకోవచ్చు.. డీసీజీఐ అనుమతులు

Jul 24 2026 12:13 PM | Updated on Jul 24 2026 12:27 PM

DCGI Approves India First Dengue Vaccine Qdenga Takeda for Age 4–60

న్యూఢిల్లీ: డెంగ్యూ నివారణకు ఉద్దేశించిన ’క్యూడెంగా’ టీకా మార్కెటింగ్‌కి ఔషధ రంగ నియంత్రణ సంస్థ డీసీజీఐ అనుమతులు లభించినట్లు టకెడా బయోఫార్మా ఇండియా వెల్లడించింది. డెంగ్యూకి సంబంధించి భారత్‌లో ఆమోదం లభించిన ఈ తొలి టీకాను, 4–60 ఏళ్ల వయస్సు గలవారు తీసుకోవచ్చు.

2022లో ప్రవేశపెట్టినప్పటి నుంచి ఈ వేక్సిన్‌కి 43 దేశాల్లో ఆమోదం లభించిందని, అంతర్జాతీయంగా 3.2 కోట్ల డోస్‌లు సరఫరా అయ్యాయని టకెడా ఇంటర్‌కాంటినెంటల్‌ మార్కెట్స్‌ విభాగం హెడ్‌ మహేందర్‌ నాయక్‌ తెలిపారు. తమ గ్లోబల్‌ క్లినికల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాం ఫలితాల ఆధారంగా భారత్‌లో దీనికి ఆమోదం లభించినట్లు వివరించారు. దోమల ద్వారా వ్యాప్తి చెందే ఈ వైరల్‌ వ్యాధి 125 దేశాల్లో ఉంది. మొత్తం కేసుల్లో భారత్‌ వాటా మూడో వంతు ఉంటోంది.

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