ప్రముఖ ఏఐ ఆధారిత చాట్‌బోట్‌ చాట్‌జీపీటీ ఇటీవల నిర్వహించిన అన్నీ పరీక్షల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించింది. దీంతో ఆయా యూనివర్సిటీలు విద్యార్ధులకు ఏ తరహాలో ఎగ్జామ్స్‌ నిర్వహించాలోననే సందిగ్ధంలో పడ్డారు.

గత ఏడాది నవంబర్‌ నెలలో ఓపెన్‌ ఏఐ అనే సంస్థ గూగుల్‌ సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ తరహాలో చాట్‌ జీపీటీ అనే సెర్చ్‌ ఇంజిన్‌ బీటా వెర్షన్‌లో విడుదల చేసింది. విడుదలైన రోజుల వ్యవధిలో మిలియన్ల మంది యూజర్లను సొంతం చేసుకుంది. దీంతో ప్రపంచ దేశాల్లో వినియోగదారులు చాట్‌జీపీటీలో వారికి కావాల్సిన అంతుచిక్కని అనేక ప్రశ్నలకు సెకన్ల వ్యవధిలో ఖచ్చితమైన సమాధానాలు తెలుసుకోవడంతో ఆదరణ మరింత పెరిగింది.

ఈ తరుణంలో చాట్‌జీపీటీ ప్రముఖమైన యూఎస్‌ మెడికల్‌ లైసెన్సింగ్‌ ఎగ్జామ్‌, వాట్రార్న్‌ బిజినెస్‌ స్కూల్‌లో నిర్వహించిన ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్‌ ఫైనల్‌ ఆపరేన్స్‌ మేనేజ్మెంట్‌ కోర్స్‌, మినసొట్టా న్యాయ కళాశాలలో రాజ్యాంగ చట్టం గురించి నిర్వహించిన ఎగ్జామ్స్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లు తెలుస్తోంది.

