 చిన్నారికి వైఎస్‌ జగన్‌ అక్షరాభ్యాసం | YS Jagan Perform Aksharabhyasam For Child | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చిన్నారికి వైఎస్‌ జగన్‌ అక్షరాభ్యాసం

Feb 12 2026 4:45 PM | Updated on Feb 12 2026 4:53 PM

YS Jagan Perform Aksharabhyasam For Child

సాక్షి, తాడేపల్లి: చిన్నారికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి అక్షరాభ్యాసం చేశారు. వైఎస్సార్‌సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో జగన్‌ను కలిసి తమ కుమారుడికి అక్షరాభ్యాసం చేయాలని శ్రీకాకుళం జిల్లా టెక్కలి నియోజకవర్గం దండు గోపాలపురం వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్త లెనిన్ వివేక్, కుటుంబ సభ్యులు కోరారు.

తల్లిదండ్రుల కోరిక మేరకు వారి కుమారుడు భార్గవ్ ప్రకాష్‌కు అక్షరాభ్యాసం చేసి.. ఆశీస్సులు అందజేశారు. తమ కుమారుడికి వైఎస్‌ జగన్‌ చేతుల మీదుగా అక్షరాభ్యాసం జరిగినందుకు సంతోషం వ్యక్తం చేసిన వివేక్‌ కుటుంబ సభ్యులు.. గతంలో తమ కుమార్తెకు కూడా జగన్‌ అన్నప్రాసన చేశారని  లెనిన్ కుటుంబం గుర్తుచేసుకున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'హే భగవాన్‌' మూవీ ట్రైలర్‌ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 2

మహారాణిలా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్‌ నభా నటేష్ (ఫొటోలు)
photo 3

'స్వయంభు' మూవీ ప్రెస్‌మీట్‌లో మెరిసిన హీరోయిన్‌ సంయుక్త మీనన్ (ఫొటోలు)
photo 4

అరేబియా సముద్ర తీరాన ఉన్న ఈ శివుడు ఆలయం గురించి తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

విజయవాడ : ఘనంగా గుణదల మేరీమాత ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Donthireddy Vema Reddy Slams Chandrababu Over Lies on Tadepalli Helipad Site 1
Video_icon

Donthireddy: తాడేపల్లి హెలిప్యాడ్ స్థలం ప్రభుత్వానిదే.. ! చంద్రబాబు పచ్చి అబద్ధాలు
YS Jagan Hold Key Meeting With MLAs MLCs 2
Video_icon

ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో YS జగన్ కీలక సమావేశం
T20 World Cup Updates India vs Namibia 3
Video_icon

T20: నేడు నమీబియాతో భారత్ పోరు.. ఆ ముగ్గురు ప్లేయర్లు ఔట్..!
TDP Silents To MLC Parvathareddy Chandrasekhar Reddy Questions In AP Legislative Council 4
Video_icon

మండలిలో పర్వతరెడ్డి ఒక్కొక్క ప్రశ్నకు టీడీపీ ఉక్కిరిబిక్కిరి
Vigyan University Students Attack On Nagarjuna University Student 5
Video_icon

నాగార్జున వర్శిటీ విద్యార్థిపై విజ్ఞాన్ వర్శిటీ విద్యార్థుల దాడి
Advertisement
 