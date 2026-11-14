 సినీనటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి | YS Jagan Expresses Grief Over Veteran Telugu Actor Giribabu Demise Recalls His Long Association With Family, Check Post Inside | Sakshi
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సినీనటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ్రాంతి

Nov 14 2026 5:33 PM | Updated on Nov 14 2026 5:52 PM

YS Jagan Mohan Reddy Expresses Shock Over Actor Giri Babu Demise

తాడేపల్లి: సినీనటుడు గిరిబాబు మృతి పట్ల వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఆయన మృతి తెలుగు సినీ రంగానికి తీరని లోటని అన్నారు.

‘‘ప్రకాశం జిల్లా రావినూతల గ్రామంలో జన్మించిన గిరిబాబు తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో నటుడిగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా తనదైన ప్రత్యేక గుర్తింపు సంపాదించుకున్నారు. దశాబ్దాల పాటు వందలాది చిత్రాల్లో విభిన్న పాత్రలు పోషించి తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో చెరగని ముద్ర వేశారు.

ప్రతినాయకుడిగా, హాస్యనటుడిగా, క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టుగా తన విలక్షణ నటనతో ప్రేక్షకులను మెప్పించారు. సుదీర్ఘ సినీ ప్రస్థానంలో ఎన్నో గుర్తుండిపోయే పాత్రలకు జీవం పోశారు. గిరిబాబు మరణం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకు తీరని లోటు. గిరిబాబు ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నా. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, బంధుమిత్రులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి’’ అని వైఎస్ జగన్ తెలిపారు.

ట్విటర్‌లోనూ వైఎస్‌ జగన్‌ స్పందిస్తూ... ‘‘నాన్నగారికి మంచి స్నేహితుడు, మా పార్టీలో క్రియాశీలక సభ్యులైన ప్రముఖ నటుడు గిరిబాబు మరణవార్త ఎంతో బాధించింది. ఆయన తనదైన నటనతో ఎన్నో పాత్రలకు జీవం పోసి, తెలుగు ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించుకున్నారు. నటుడిగా, దర్శకుడిగా, నిర్మాతగా తెలుగు చిత్రసీమకు గిరిబాబు అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం. ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని ప్రార్థిస్తూ, కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను’’ అని తెలిపారు. 

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