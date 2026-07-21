రేపు పొగాకు రైతులతో వైఎస్‌ జగన్‌ సమావేశం

తాడేపల్లి: వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి రేపు(బుధవారం, జూలై 22వ తేదీ) పొగాకు రైతులతో సమావేశం కానున్నారు. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు తాడేపల్లిలోని పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయంలో పొగాకు రైతులతో వైఎస్ జగన్ భేటీ కానున్నారు.
పొగాకు రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, పంటకు లభిస్తున్న ధర, మార్కెటింగ్లో ఎదురవుతున్న ఇబ్బందులు తదితర అంశాలపై ఈ సమావేశంలో వైఎస్ జగన్ చర్చించనున్నారు. ఈ సమావేశానికి నెల్లూరు, ప్రకాశం, ఏలూరు, తూర్పుగోదావరి జిల్లాల పరిధిలోని ముఖ్య రైతులు హాజరుకానున్నారు. రైతుల సమస్యలను నేరుగా అడిగి తెలుసుకుని, వారి తరఫున చేపట్టాల్సిన కార్యాచరణపై వైఎస్ జగన్ చర్చించే అవకాశం ఉంది.