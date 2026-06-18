 ఇద్దరి చావుకు సీఐ నాగరాజు కారణమయ్యాడు: వైఎస్‌ జగన్‌ | Ys Jagan Meet Sai Krishna Family Members Updates | Sakshi
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ఇద్దరి చావుకు సీఐ నాగరాజు కారణమయ్యాడు: వైఎస్‌ జగన్‌

Jun 18 2026 5:23 PM | Updated on Jun 18 2026 6:52 PM

Ys Jagan Meet Sai Krishna Family Members Updates

విజయవాడ నడిబొడ్డున దారుణ ఘటన జరిగింది: వైఎస్‌ జగన్‌
సీపీ, ఏసీసీ, సీఐ కూడా ఇందులో ఉన్నారు
డీజీపీకి కూడా దీంతో సంబంధం ఉంది
మే నెలలోనే ఇలాంటి ఘటనలు రెండు జరిగాయి
సీఐ వేధిస్తున్నాడని క్రాంతి కుమార్‌ అనే వ్యక్తి సూసైడ్‌
మే 9న సాయికృష్‌ పోలీసులు తీసుకెళ్లారు
తన కొడుకు ఎక్కడున్నాడని ఈ తల్లి పోలీసులను అడిగింది
కొడుకును  చూపించమని పోలీస్‌స్టేషన్‌కు వెళ్లని రోజు లేదు
నీ కొడుకు ఫొటోకు దండ వేసుకోమని ఆ తల్లికి చెప్పారు
ఒకరి కాదు.. ఇద్దరి చావుకు సీఐ నాగరాజు కారణమయ్యాడు

సాయికృష్ణ తల్లి విజయలక్ష్మికి వైఎస్‌ జగన్‌ పరామర్శ
విజయవాడ కృష్ణలంకలోని గాదె సాయికృష్ణ నివాసానికి వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి చేరుకున్నారు. సాయికృష్ణ తల్లి గాదె విజయలక్ష్మిని పరామర్శించిన వైఎస్‌ జగన్‌.. ఆమెను ఓదార్చారు. అనంతరం కుటుంబసభ్యులతో మాట్లాడారు. సాయికృష్ణను లాకప్‌లో కొట్టి చంపారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. సాయికృష్ణను పోలీసులు కొట్టి చంపి.. శవం కూడా దొరకకుండా చేశారని కుటుంబం ఆరోపిస్తోంది. సాయికృష్ణ శవాన్ని అర్థరాత్రి దహనం చేయించారన్న ఆరోపణలు ఉన్నాయి.

మే 9న మార్కాపురం నుంచి సాయికృష్ణను పోలీసులు తీసుకెళ్లారు. మే 10నుంచి సాయికృష్ణ కోసం కుటుంబ సభ్యులు గాలిస్తున్నారు. కొడుకును చూపించమని పోలీసులను సాయికృష్ణ తల్లి వేడుకుంది. నీ కొడుకు ఇక  లేడనుకో అంటూ సీఐ నాగరాజు సమాధానమిచ్చారు. హైకోర్టులో సాయికృష్ణ తల్లి హెబియస్‌ కార్పస్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు చేశారు. 29 లోపు సాయికృష్ణను తమ ముందు హాజరుపర్చాలని ఏపీ హైకోర్టు తేల్చి చెప్పింది. సాయి కృష్ణ లాకప్‌ డెత్‌కు గురయ్యారనే అంశం దేశ వ్యాప్తంగా సంచలనంగా మారిన సంగతి తెలిసిందే.

LIVE: YS Jagan గాదె సాయికృష్ణ ఇంటికి..

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