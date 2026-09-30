 ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ‍్రాంతి | YS Jagan Deeply Saddened by Army Jawan Kishans Demise | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతి పట్ల వైఎస్ జగన్‌ దిగ్భ‍్రాంతి

Sep 30 2026 5:57 PM | Updated on Sep 30 2026 7:14 PM

YS Jagan Deeply Saddened by Army Jawan Kishans Demise

తాడేపల్లి: ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతి పట్ల వైఎస్సార్‌సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి దిగ్భ‍్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన హవల్దార్ కువ్వరపు కిషన్ మృతి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిందని అన్నారు. భారత్-చైనా సరిహద్దులో విధులు నిర్వహిస్తూ ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోవడం అత్యంత బాధాకరమంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

‘‘దేశం కోసం ఆయన చేసిన సేవలకు సెల్యూట్ చేస్తున్నాను. హవల్దార్ కిషన్ కుటుంబ సభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి. ఈ తీవ్ర దుఃఖ సమయంలో ఆయన కుటుంబానికి మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తున్నాను’’ అని వైఎస్ జగన్ అన్నారు.

ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి

ఇదీ సంగతి: ఇండి కూటమి భేటీలో దేశ వ్యాప్తంగా నిరసనలకు నిర్ణయం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భారత్‌పై విండీస్ బ్యాటర్ల దండయాత్ర.. మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఫోటోలు!
photo 2

హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)
photo 3

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
photo 4

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tribute To Army Soilder Kishan 1
Video_icon

ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Indian Captain On Flydubai Prevented Flight Accident 2
Video_icon

ప్రాణాలకు తెగించి అడ్డుకున్న ఇండియన్ పైలట్.. 180 మంది సేఫ్
Sensational Details In Flydubai Flight Emergency landing ​ 3
Video_icon

9/11 తరహాలో కుట్ర జరిగిందా..? ఫ్లై దుబాయ్ ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ లో సంచలన విషయాలు
Rachamallu Warning to Narreddy Rajasekhar Reddy Over YS Viveka Case 4
Video_icon

ఇదంతా నువ్వే చేయిస్తున్నావ్ అని నాకు తెలుసు.. వివేకా అల్లుడా నీకే చెప్తున్నా
Jani Master Wife Sumalatha to Stop Executive Committee Meeting 5
Video_icon

ఫిలిం ఛాంబర్ లో సుమలత రచ్చ రచ్చ
Advertisement
 