 కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌.. కొత్త జంటకు ఆశీర్వాదం | YS Jagan Blesses Newlywed Couple Janak and Shreya in Kurnool | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కర్నూలులో వైఎస్‌ జగన్‌.. కొత్త జంటకు ఆశీర్వాదం

Sep 3 2026 1:16 PM | Updated on Sep 3 2026 1:28 PM

YS Jagan Blesses Newlywed Couple Janak and Shreya in Kurnool

సాక్షి, కర్నూలు: వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షు­డు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ కర్నూలు పర్యటనలో ఉన్నారు. సెయింట్‌ జోసెఫ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌­లో జరుగుతున్న క­ర్నూ­లు మాజీ ఎమ్మెల్యే, వైఎస్సార్‌­సీపీ నేత ఎస్వీ మోహన్‌రెడ్డి కుమారుడి వివాహ రిసెప్షన్‌కు వైఎస్‌ జగన్‌ హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా నూతన వధువరులు జనక్‌-శ్రియాలను వైఎస్‌ జగన్‌ ఆశీర్వదించారు.

ఇక, వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన సందర్భంగా భారీ సంఖ్యలో కార్యకర్తలు, అభిమానులు తరలివచ్చారు. జగనన్నకు ఘన స్వాగతం పలికారు. జై జగన్‌ అంటూ నినాదాలు చేశారు. వైఎస్‌ జగన్‌ రాకతో సెయింట్‌ జోసెఫ్‌ కాలేజ్‌ గ్రౌండ్స్‌­లో సందడి వాతావరణం నెలకొంది. 

ఇదీ చదవండి: బాబూ.. పోలవరంపై మీ డ్రామాలు ఆపండి: వైఎస్‌ జగన్‌

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇరుముడి’ మూవీ రూ.200 కోట్ల కలెక్షన్స్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

దేవతను తలపించే లుక్‌లో నికితా పోర్వాల్‌ (ఫోటోలు)
photo 3

నీలం రంగు డ్రెస్ లో హీరోయిన్ రాశీ సింగ్ కిర్రాక్ ఫోటోలు
photo 4

ఢిల్లీలో ఘనంగా వైఎస్సార్‌ అవార్డుల ప్రదానోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
BRS Social Media Convenor About Chanakya Survey 1
Video_icon

ఎవరివైపు పబ్లిక్? చాణక్య సర్వేలో క్లారిటీ!
Aadhav Arjuna Sensational Comments On CM Vijay 2
Video_icon

ధనుష్ పార్టీకిలోకి TVK మంత్రి..?
Varudu Kalyani Strong Counter to Nara Lokesh Over Mega DSC Scam 3
Video_icon

DSC స్కామ్ బట్టబయలు లోకేష్ కి ఇచ్చిపడేసిన వరుదు కళ్యాణి
Gold & Silver Prices Surge 4
Video_icon

మళ్లీ భారీగా పెరిగిన బంగారం ఎంత పెరిగిందంటే..!
Konda Surekha To Leave Congress Party 5
Video_icon

కొండా రాజీనామా! కొండా సురేఖ సంచలన నిర్ణయం
Advertisement
 