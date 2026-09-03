కమిషనర్‌ రవివర్మను సస్పెండ్‌ చేయాలి

సాక్షి, కోనసీమ జిల్లా: బాధ్యతాయుతమైన ప్రభుత్వ అధికారి హోదాలో ఉంటూ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ నాయకుడిలా వ్యవహరించిన ముమ్మిడివరం నగర పంచాయతీ కమిషనర్ పి.రవివర్మను సస్పెండ్ చేయాలని వైఎస్సార్ సీపీ జిల్లా అధికార ప్రతినిధి కాశి రామకృష్ణ డిమాండ్ చేశారు.
జనసేన పార్టీ అధినేత పవన్ కల్యాణ్ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా శ్రీకృష్ణదేవరాయ కాపు కల్యాణ మండపంలో రాజకీయ నాయకులు నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో రవివర్మ ఓజీ గెటప్లో పాల్గొని కేక్ కటింగ్ వేడుకల్లో పాల్గొనడం సివిల్ సర్వీస్ ప్రవర్తనా నియమావళికి పూర్తి విరుద్ధమన్నారు.
ప్రభుత్వ జీతం తీసుకుంటూ ప్రజా సేవ చేయాల్సిన అధికారి ఒక రాజకీయ పార్టీ కార్యకర్తగా డ్రెస్కోడ్ చేసుకుని ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం అత్యంత శోచనీయమన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్, మున్సిపల్ ఉన్నతాధికారులు స్పందించి కమిషనర్పై చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు.
సర్వీస్ రూల్స్ ఉల్లంఘించిన మున్సిపల్ కమిషనర్
‘ఓజీ’ గెటప్లో డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలు చేసుకున్న ముమ్మిడివరం మున్సిపల్ కమిషనర్ పి. రవివర్మ pic.twitter.com/yTFW0VFmqV
— Telugu Feed (@Telugufeedsite) September 2, 2026
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