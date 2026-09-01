‘పవన్‌ ఫ్లెక్సీని తొలగించండి’.. టీడీపీ, జనసేన నేతల మధ్య వాగ్వాదం

సాక్షి,దర్శి: ప్రకాశం జిల్లా దర్శి పట్టణంలో టీడీపీ, జనసేన నేతల మధ్య ఫ్లెక్సీల వివాదం తీవ్ర ఉద్రిక్తతకు దారితీసింది. రేపు పవన్ కళ్యాణ్ పుట్టినరోజు వేడుకలను పురస్కరించుకుని జనసేన స్థానిక నాయకులు దర్శిలో ఆయన ఫ్లెక్సీలను ఏర్పాటు చేశారు. అయితే, ఈ ఫ్లెక్సీల ఏర్పాటును స్థానిక టీడీపీ నేతలు తీవ్రంగా వ్యతిరేకించారు. వెంటనే వాటిని తొలగించాలంటూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఈ క్రమంలోనే మున్సిపల్ అధికారులను రంగంలోకి దింపి ఫ్లెక్సీలను తొలగించేందుకు టీడీపీ నాయకులు ప్రయత్నించారు. దీనిని గమనించిన జనసేన నాయకులు, కార్యకర్తలు వెంటనే అక్కడికి చేరుకుని మున్సిపల్ సిబ్బందితో పాటు టీడీపీ నేతల యత్నాలను అడ్డుకున్నారు.