 నెల్లూరు ఆర్‌ఎన్‌ఆర్‌ కాలేజీలో దారుణం | tragedy at nellore rnr college | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నెల్లూరు ఆర్‌ఎన్‌ఆర్‌ కాలేజీలో దారుణం

Aug 10 2025 4:18 PM | Updated on Aug 10 2025 4:23 PM

tragedy at nellore rnr college

సాక్షి,నెల్లూరు:  అన్నమయ్య సర్కిల్‌ ఆర్ఎన్ఆర్ జూనియర్ ఇంటర్ కాలేజీలో దారుణం జరిగింది. హాస్టల్లో ఉంటున్న ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం విద్యార్థిని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. హాస్టల్ గదిలోనే ఉరేసుకుని ప్రాణాలు కోల్పోయింది.

దీంతో విద్యార్థిని ఆత్మహత్య గురించి గుట్టుచప్పుడు కాలేజీ యాజమాన్యం వ్యవహరించింది. ఎవరికీ అనుమానం రాకుండా.. విద్యార్ధినికి ఆరోగ్యం బాగలేదంటూ ఆస్పత్రికి తరలించింది. బాధితురాలి తల్లిదండ్రులకు ఇదే విధంగా సమాచారం అందించింది. కుమార్తె ఆరోగ్యంపై సమాచారం అందుకున్న తల్లిదండ్రులు హుటాహుటీన ఆస్పత్రికి తరలివచ్చారు.

అయితే,విద్యార్థిని మెడ భాగంపై కమిలిన గాయాలు ఉండడంపై తల్లిదండ్రులు అనుమానం వ్యక్తం చేశారు. ఆర్ఎన్ఆర్ కాలేజీ వద్ద తల్లిదండ్రులు, బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

అరుణాచలంలో సురేఖవాణి కూతురు సుప్రీత ప్రత్యేక పూజలు (ఫొటోలు)
photo 2

అతిలోక సుందరిలా జాన్వీ కపూర్ ర్యాంప్ వాక్.. మనసు దోచేసే అందం (ఫొటోలు)
photo 3

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్స్..మెరిసిన అందాల భామలు (ఫొటోలు)
photo 4

సూర్య సేతుపతి ‘ఫీనిక్స్‌’ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫిలింఫేర్‌ అవార్డ్‌ ఫంక్షన్‌లో టాలీవుడ్‌ సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP MP YS Avinash Reddy Press Meet 1
Video_icon

పులివెందులలో హింస రాజేస్తున్నారు: వైఎస్ అవినాష్ రెడ్డి
YSRCP Leaders Complaint Against Chandrababu Govt 2
Video_icon

టీడీపీ అరాచకాలపై YSRCP నేతలు ఫిర్యాదు
High Security For Pulivendula By-Elections 3
Video_icon

పులివెందులలో ఉప ఎన్నికలకు హై సెక్యూరిటీ
MS Dhoni Avenged by Coach Gautam Gambhir for World Cup Insult! 4
Video_icon

ధోని పై రివేంజ్.. గంభీర్ ది బాస్

BRS MLA Malla Reddy Interesting Comments About His Retirement 5
Video_icon

తూచ్.. నేను అట్లా అనలేదు.. మాట మార్చిన మల్లారెడ్డి
Advertisement
 