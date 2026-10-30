 పచ్చ గూండాల అరాచకం.. సాక్షి విలేఖరిపై దాడి | TDP Supporters Attack Sakshi Reporter At His Residence In Nandyal, Journalist Alleges Political Harassment And Threats | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పచ్చ గూండాల అరాచకం.. సాక్షి విలేఖరిపై దాడి

Oct 30 2026 8:49 AM | Updated on Oct 30 2026 9:17 AM

TDP Leaders Attack On Sakshi Reporter At Nandyal

సాక్షి, నంద్యాల: ఏపీలో కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో టీడీపీ గూండాల దాడులు పీక్‌ స్టేజ్‌కు చేరుకున్నాయి. మీడియా ప్రతినిధులను సైతం పచ్చ ముఠా టార్గెట్‌ చేసింది. తాజాగా నంద్యాలలోని ఆత్మకూరు మండలం నల్లకాల్వలో పచ్చమూకలు అరాచకం సృష్టించాయి. సాక్షి విలేఖరి ఇంటిపై టీడీపీ మూకలు దాడులు చేశాయి.

వివరాల మేరకు.. ఆత్మకూరు సాక్షి దినపత్రిక విలేఖరి ఎన్‌వీ సుబ్బారెడ్డి ఇంటిపై టీడీపీ గుండాలు తాజాగా దాడికి పాల్పడ్డారు. సుబ్బారెడ్డి ఇంట్లోకి చొరబడి కర్రలతో దాడులు చేశారు. కాగా, నిన్న పోలీసుల ముందే సుబ్బారెడ్డిని టీడీపీ నాయకులు బెదిరించడం గమనార్హం. అయితే, టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బుడ్డా రాజశేఖర్ రెడ్డి ప్రోద్బలంతోనే తనపై దాడికి పాల్పడ్డారని బాధితుడు సుబ్బారెడ్డి ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తన ప్రాణానికి ఎలాంటి హాని జరిగినా బుడ్డా రాజశేఖర రెడ్డిదే బాధ్యత అని సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. 

ఇదీ చదవండి: యథేచ్ఛగా కోడ్‌ ఉల్లంఘన.. పింఛన్ల ముసుగులో ఓటర్లకు తాయిలాలు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అనిల్ కపూర్ నివాసంలో ‘కర్వా చౌత్’ పండుగ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘డ్యాడ్స్ లిటిల్ ఫ్రెండ్’ సినిమా టీజర్‌ లాంచ్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

వేడుకగా కర్వాచౌత్‌ ...సెలబ్రిటీల సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

సీతాకోకచిలుకలా సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

గ్రీన్ డ్రెస్‌లో హీరోయిన్ అనుపమ అందాలు.. (ఫోటోలు)

Video

View all
YSRCP Latter To Election Commissions Over TDP Pension Distribution 1
Video_icon

ఈసీకి YSRCP లేఖ.. పెన్షన్ల పేరుతో ఓటర్లకు టీడీపీ గాలం..
Bolisetty Satyanarayana Support To YSRCP Mayor Candidate Varudu Kalyani 2
Video_icon

వరుదు కళ్యాణికి నా మద్దతు.. దయచేసి ఓటు వేసి గెలిపించండి
Vasu Yadav Reveals Kutami Conspiracy In AP Local Body Elections 2026 3
Video_icon

కూటమి నాయకులు ఓటు అడిగితే జనాలు చెప్పులు చూపిస్తున్నారు
IMD Official Explains Another Storm Brewing In Bay of Bengal 4
Video_icon

అండమాన్ లో అల్పపీడనం.. ఏపీకి మరో తుఫాన్ ముప్పు...
YS Jagan Key Instructions To YSRCP Leaders 5
Video_icon

ఒక మాఫియా ముఠా దిగుతోంది.. పోలింగ్ బూత్ వద్ద మీరు చేయాల్సింది ఒక్కటే
Advertisement
 