 ‘కూటమి సర్కార్ అరాచకాలకు సుప్రీం తీర్పు చెంపపెట్టు’ | Supreme Verdict Direct Slap Coalition Govt Lawless Rule: Dharmana | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘కూటమి సర్కార్ అరాచకాలకు సుప్రీం తీర్పు చెంపపెట్టు’

Oct 21 2026 5:05 PM | Updated on Oct 21 2026 5:44 PM

Supreme Verdict Direct Slap Coalition Govt Lawless Rule: Dharmana

సాక్షి,శ్రీకాకుళం: రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగబద్ధమైన పాలన జరగడం లేదని, కూటమి సర్కార్ అరాచకాలకు పాల్పడుతోందని వైఎస్సార్‌సీపీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి ధర్మాన ప్రసాదరావు ధ్వజమెత్తారు. శ్రీకాకుళంలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు.

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో చోటుచేసుకున్న పరిణామాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌పై సుప్రీంకోర్టు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. హింస చెలరేగిన 19 మున్సిపాలిటీల్లో నామినేషన్ల గడువు పెంచాలని, అభ్యర్థులకు తగిన భద్రత కల్పించాలని సుప్రీంకోర్టు డీజీపీని,రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘాన్ని ఆదేశించింది.

సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలపై ధర్మాన ప్రసాద్‌ రావు స్పందించారు. ‘రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయడం లేదు. ఎన్నికల సంఘం కూడా స్వేచ్ఛగా పనిచేయని దుస్థితి నెలకొంది. ఎన్నికల సమయంలో నిష్పక్షపాతంగా వ్యవహరించాల్సిన పోలీసు వ్యవస్థ ఏకపక్షంగా పనిచేయడం దేశద్రోహంతో సమానం. అభ్యర్థులు స్వేచ్ఛగా నామినేషన్లు వేసుకునేలా చూడాలని సుప్రీంకోర్టు డీజీపీని నేరుగా ఆదేశించడాన్ని వైఎస్సార్‌సీపీ స్వాగతిస్తోంది.

రాష్ట్రంలో రాజ్యాంగ విరుద్ధమైన పాలన సాగుతోందని కోర్టులే స్పష్టంగా గుర్తించాయి. ఈ విధంగా పాలన సాగిస్తున్నవారు వెంటనే రాజీనామా చేసి వెళ్లిపోవాలి. ఇది కేవలం ఎన్నికకు సంబంధించిన అంశం కాదు. రాష్ట్ర సమగ్ర పాలన, ప్రజాస్వామ్య భవిష్యత్తుకు సంబంధించిన కీలక విషయం’అని ధర్మాన స్పష్టం చేశారు.

సుప్రీం తీర్పు బాబుకు చెంపపెట్టు

ఇదీ చదవండి : చంద్రబాబు సర్కార్‌పై పిన్నెల్లి ఆగ్రహం

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రేపే కివీస్‌తో తొలి టీ20.. నెట్స్‌లో టీమిండియా క‌ఠోర‌ సాధన (ఫోటోలు)
photo 2

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (అక్టోబర్ 18 -అక్టోబర్ 24)
photo 3

బొమ్మలా అందంగా అదరగొట్టేస్తున్న గాయత్రి భరద్వాజ్ (ఫొటోలు)
photo 4

ట్రెండింగ్‌లో 'జైలర్ 2' కాంత.. ఈమెని గుర్తుపట్టారా? (ఫొటోలు)
photo 5

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Dharmana Prasada Rao Slams Chandrababu Government Over AP Local Body Elections 1
Video_icon

సుప్రీం తీర్పు బాబుకు చెంపపెట్టు
OLD Women MASS Warning to TDP and AP Police AP Elections 2026 2
Video_icon

మొగోళ్లు కూడా అవసరం లేదు..! పోలీసులకు, టీడీపీ గూండాలకు పెద్దమ్మ మాస్ వార్నింగ్..!
TDP Goons Attack YSRCP Leaders In Rompicharla 3
Video_icon

రొంపిచర్లలో రక్తపాతం YSRCP నేత తల బద్దలు..
TDP Rowdies Attack On YSRCP Women Leaders Punganur 4
Video_icon

మహిళా నేతలని చూడకుండా TDP గూండాలు ఏం చేశారో చూడండి..!
India's ODI Squad Selection Raises Questions 5
Video_icon

టీమిండియా సెలక్షన్ పై తీవ్ర విమర్శలు
Advertisement
 