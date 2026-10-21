సుప్రీం ఆదేశాలు..ఏపీ ఎన్నికల సంఘం కీలక నిర్ణయం

సాక్షి,అమరావతి : ఏపీ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. రాష్ట్రంలోని 19 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికల ప్రక్రియలో కూటమి సర్కార్ అరాచకాలపై సుప్రీంకోర్టు మొట్టికాయలు వేసింది. ఈ క్రమంలో సదరు మున్సిపాలిటీల్లో అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటనను నిలిపివేస్తున్నట్లు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా ప్రకటించారు.
సుప్రీంకోర్టు నుంచి వెలువడిన ఉత్తర్వులు, ఆదేశాలను క్షుణ్ణంగా పరిశీలించిన తర్వాతే తదుపరి చర్యలపై తుది నిర్ణయం తీసుకోనున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం స్పష్టం చేసింది. నామినేషన్ల ప్రక్రియలో వివాదాలు, హింసాత్మక ఘటనలు, సుప్రీంకోర్టు జోక్యంతో ఎన్నికల సంఘం ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం చర్చాంశనీయంగా మారింది.
సుప్రీంకోర్టు కీలక వ్యాఖ్యలు
ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల నామినేషన్ల ప్రక్రియలో తలెత్తిన వివాదాలు, హింసాత్మక ఘటనలపై సుప్రీంకోర్టు బుధవారం విచారణ జరిపింది. నామినేషన్లు దాఖలు చేయడంలో అభ్యర్థులకు అడ్డంకులు ఎదురయ్యాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ దాఖలు చేసిన ప్రత్యేక పిటిషన్ను విచారించిన జస్టిస్ జాయ్మాల్య బాగ్చి, జస్టిస్ వి. మోహన ధర్మాసనం రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి ,పోలీసు యంత్రాంగానికి కొన్ని స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు జారీ చేసిన కీలక ఆదేశాలు
1.హింస జరిగిన 19 మున్సిపాలిటీల్లో నామినేషన్ల గడువు పెంచాలి
2.గడువు పెంపుపై 24 గంటల్లోగా రాషష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయం తీసుకోవాలి
3.ఈ నెల 25వరకు అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటించొద్దు
4.నామినేషన్లు వేసే అభ్యర్థులకు పోలీసులు పటిష్ట భద్రత కల్పించాలి
5. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులకు నమ్మకం కలిగేలా ఎస్ఈసీ చర్యలు తీసుకోవాలి
6.అభ్యర్థుల నామినేషన్ ప్రక్రియను వీడియో రికార్డ్ చేయాలి
7.ఒక్క ఫిర్యాదూ రాలేదని ప్రభుత్వం చెబుతుంటే పరిస్థితి అర్థమవుతోంది.
8.ఎన్నికల్లో చెలరేగిన హింస, అక్రమాలపై ప్రాథమిక ఆధారాలున్నాయి
9.లా అండ్ ఆర్డర్ సరిగా లేకపోతే నామినేషన్లు వేయడానికి ఎవరొస్తారు
10. ఎన్నికల వ్యవహారాల్లో కోర్టులు చేతులు కట్టేసి ఉన్నాయన్న వాదనతో ఏకీభవించం’ అని స్పష్టం చేసింది.
సుప్రీంకోర్టు విచారణలో ప్రధానంగా చర్చించిన 19 మున్సిపాలిటీలు/కార్పొరేషన్లు ఇవే:
1.పిడుగురాళ్ల
2.గురజాల
3.దర్శి
4.పుంగనూరు
5.మైదుకూరు
6.కమలాపురం
7.ఎర్రగుంట్ల
8.రాయచోటి
9.దాచేపల్లి
10.గుత్తి
11.రాజంపేట
12.పులివెందుల
13.బద్వేల్
14.ప్రొద్దుటూరు
15.కనిగిరి
16.తాడిపత్రి
17.జమ్మలమడుగు
18.వైఎస్సార్ కడప (కార్పొరేషన్)
19.తిరుపతి (కార్పొరేషన్)
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