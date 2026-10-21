 Jammu & Kashmir: లోయలో పడ్డ బస్సు.. 16 మందికి గాయాలు | Udhampur Bus Accident Sixteen Injured | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Jammu & Kashmir: లోయలో పడ్డ బస్సు.. 16 మందికి గాయాలు

Oct 21 2026 10:58 AM | Updated on Oct 21 2026 11:07 AM

Udhampur Bus Accident Sixteen Injured

ఉధంపూర్‌: జమ్మూకశ్మీర్‌లోని ఉధంపూర్ జిల్లాలో బస్సు లోయలో పడింది. పేచౌండ్ నుంచి రామ్‌నగర్ వెళ్తున్న ఈ బస్సు గుల్లీ గాలా ప్రాంతానికి చేరుకోగానే అదుపుతప్పి లోయలో పడిపోయింది. ఈ ఘటనలో 16 మంది ప్రయాణికులు గాయపడ్డారు. డ్రైవర్ అదుపు చేయలేకపోవడంతోనే బస్సు లోయలో పడినట్లు ప్రాథమిక సమాచారం.
 

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే స్థానిక గ్రామస్తులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి, క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు పూర్తిగా నుజ్జునుజ్జయ్యింది. ఉధంపూర్ డిప్యూటీ కమిషనర్ అనంత్ ద్వివేది తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గాలా పచౌండ్ సమీపంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. సమాచారం అందిన వెంటనే అత్యవసర సహాయక బృందాలు, సబ్ డివిజనల్ మేజిస్ట్రేట్, వైద్య సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. రామ్‌నగర్ సబ్-డిస్ట్రిక్ట్ ఆసుపత్రి వైద్య సిబ్బందిని అప్రమత్తం చేసి, క్షతగాత్రులకు మెరుగైన చికిత్స అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు. ఇప్పటివరకు ఎలాంటి ప్రాణనష్టం జరగలేదని అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్రమాదంపై కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ స్పందిస్తూ, ఉధంపూర్ డిప్యూటీ కమిషనర్‌తో మాట్లాడి పరిస్థితిని సమీక్షించారు. బాధితులకు అవసరమైన అన్ని విధాల సహాయం అందిస్తున్నామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 

ఇదీ చదవండి: ‘బొద్దింక’ దహనంపై ‘ఆప్‌’ ఆగ్రహం.. పోలీసులకు ఫిర్యాదు

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అల్లు శిరీష్-నయనిక జపాన్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 2

అపరంజి బొమ్మలా నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

ఏపీలో ప్రసిద్ధి చెందిన లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయం ఎక్కడో తెలుసా?
photo 4

విజయవాడ : భవానీ భక్తులతో ఎరుపెక్కిన ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 5

విజయదశమి శుభాకాంక్షలు చెప్పిన సెలెబ్రెటీలు (ఫొటోలు)

Video

View all
5 Lakh To 80 Lakh Investment Strategy Explained 1
Video_icon

రూ.5 లక్షలతో రూ.80 లక్షలు.. ఇదే ఆ సింపుల్ ట్రిక్

US Air Traffic Controller Flies To Work In A Paramotor 2
Video_icon

గాల్లో ఎగురుతూ ఆఫీసుకు! అమెరికా వ్యక్తి వెరైటీ జర్నీ..
Garividi Lakshmi Movie Team Exclusive Interview 3
Video_icon

గరివిడి లక్ష్మి చూసి.. పవన్, రవితేజ ఫిదా!
YS Avinash Reddy Strong Counter DSP Overaction 4
Video_icon

DSP ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన అవినాష్ రెడ్డి
Bandi Deepti Fires Over TDP Goons Attack 5
Video_icon

ఓటమి భయంతోనే.. చంద్రబాబు అండ్ కో దాడులు
Advertisement
 