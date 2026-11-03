 కుప్పంలో టీడీపీకి ఎదురుగాలి | Setback for TDP in Kuppam: YSRCP Candidates Take Lead | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కుప్పంలో టీడీపీకి ఎదురుగాలి

Nov 3 2026 11:39 AM | Updated on Nov 3 2026 12:13 PM

Setback for TDP in Kuppam: YSRCP Candidates Take Lead

సాక్షి,చిత్తూరు: సీఎం చంద్రబాబు సొంత నియోజకవర్గం కుప్పంలో అధికార టీడీపీకి ఎదురుగాలి వీచింది. కుప్పంలోని పలు వార్డులలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు ముందంజలో కొనసాగుతున్నారు. ఈ పరిణామాలను జీర్ణించుకోలేక కూటమి శ్రేణులు దౌర్జన్యాలు, అరాచకాలకు పాల్పడుతున్నాయి.

కుప్పం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని 3, 7, 8 వార్డులలో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు స్పష్టమైన ఆధిక్యంలో దూసుకెళ్తున్నారు. ముఖ్యంగా మూడవ వార్డులో వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి 250 ఓట్ల మెజారిటీతో ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. ఇంతటి స్పష్టమైన ఆధిక్యం వస్తున్నప్పటికీ, ఓటమి భయంతో టీడీపీ గూండాలు అరాచకానికి తెరలేపారు.

ఏడవ వార్డులోనూ వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థి మనోహర్ ఆధిక్యంలో ఉండటాన్ని ఓర్వలేక టీడీపీ నేతలు కుట్రలు పన్నారు. కౌంటింగ్ కేంద్రంలో ఉన్న వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులను టీడీపీ నాయకులు బలవంతంగా బయటకు నెట్టివేసి దౌర్జర్యానికి దిగారు. దీంతో కౌంటింగ్ కేంద్రాల వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది.

Setback for TDP in Kuppam: YSRCP Candidates Take Lead

 

ఇదీ చదవండి : గుండెలు తీసిన ‘పచ్చ’ బంట్లు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫైర్ క్రాకర్‌లా కాజల్.. దీపావళి స్పెషల్ ఫొటోలు
photo 2

గోవాలో గ్లామరస్ హాలోవీన్ పార్టీ (ఫొటోలు)
photo 3

బర్త్ డే ప్లస్ హాలోవీన్.. బాలీవుడ్ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

క్యూట్ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నజ్రియా నజీమ్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

హ్యాట్రిక్ హీరోయిన్ రితిక బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Two Helicopters Crashed In The Air 1
Video_icon

గాల్లోనే ఢీ కుప్పకూలిన రెండు హెలికాప్టర్లు
YSRCP Leading in Kuppam Municipal Elections 2
Video_icon

కుప్పంలో చంద్రబాబుకు షాక్... బాబు అడ్డాలో YSRCP లీడ్
TDP Leaders Switch to YSRCP in Prakasam District 3
Video_icon

ఎమ్మెల్యే బూచేపల్లి సమక్షంలో YSRCP లోకి భారీగా చేరికలు
Municipal Elections Results In Pithapura 4
Video_icon

పిఠాపురంలో YSRCP లీడ్
SV Satish Reddy Strong Reaction In Case Filed On YS Jagan 5
Video_icon

వైఎస్ జగన్ పై కేసు.. సతీష్ రెడ్డి స్ట్రాంగ్ రియాక్షన్
Advertisement
 