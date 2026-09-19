 లిక్కర్‌ కేసులో సిట్‌ 3 రూపాయలు కూడా పట్టుకోలేదు: పేర్ని నాని | perni nani Criticism of the SIT Investigation into the Liquor Case | Sakshi
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లిక్కర్‌ కేసులో సిట్‌ 3 రూపాయలు కూడా పట్టుకోలేదు: పేర్ని నాని

Sep 19 2026 3:50 PM | Updated on Sep 19 2026 3:54 PM

perni nani Criticism of the SIT Investigation into the Liquor Case

తాడేపల్లి: చంద్రబాబు ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయకుండా డైరెర్షన్‌ పాలిటిక్స్‌ చేస్తున్నారని మాజీ మంత్రి పేర్ని నాని మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాల్లో కరవు తాండవిస్తోందని తెలిపారు. లిక్కర్‌ కేసులో సిట్‌ 3 రూపాయలు కూడా పట్టుకోలేదని అన్నారు. లిక్కర్‌ కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు టీవీ సీరియల్‌లా సాగుతోందని చెప్పారు. 

చంద్రబాబు కీలుబొమ్మ అయిన సిట్‌ ఒక్క రూపాయి కూడా పట్టుకోలేదని అన్నారు. లిక్కర్‌ కేసులో సిట్‌ దర్యాప్తు సక్రమంగా జరగడం లేదని తెలిపారు. చంద్రబాబు చెప్పినట్లు సిట్‌ దర్యాప్తు జరుగుతోంది. లడ్డూ ప‍్రసాదంలో జంతువుల కొవ్వు కలిసిందంటూ దుష్ప్రచారం చేశారని గుర్తుచేశారు. టీటీడీ శ్రీవారి లడ్డూ ప్రసాదం తయారీలో వాడిన నెయ్యిలో జంతు కొవ్వు కలవలేదని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్‌ డైరెక్టరేట్‌ (ఈడీ) చెప్పిందని అన్నారు. 

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