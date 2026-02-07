 మురుగులో మెరుపులు.. ఆకలిలో ఆశలు | From Waste To Livelihood, Poor Families Seek Tiny Gold Particles In Nellore Wastewater Canals, More Details Inside | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మురుగులో మెరుపులు.. ఆకలిలో ఆశలు

Feb 7 2026 1:31 PM | Updated on Feb 7 2026 1:35 PM

men and women who sift through sludge for a sprinkle of gold

నెల్లూరు: ముక్కు పుటరాలు అదిరే మురుగులో స్వర్ణ రేణువుల కోసం.. నిత్యం ఆకలి ఆశలు జల్లెడ పడుతుంటాయి. ఈ విభిన్న జీవన వాస్తవాలకు అద్దం పట్టే దృశ్యం నెల్లూరులోని కాపువీధిలో నిత్యం కనిపిస్తోంది. ఇక్కడ బంగారు ఆభరణాలు తయారు చేసే దుకాణాలు వరుసగా ఉంటాయి. మెరిసే ఉంగరాలు, కంఠహారాలు సిద్ధమైన తర్వాత మిగిలిపోయే సూక్ష్మ బంగారు రేణువులు వేస్ట్‌గా కాలువల్లోకి వెళ్లిపోతాయి. 

అవే నగరానికి చెందిన కొన్ని కుటుంబాలకు జీవనాధారం. ఆ పేదలు పొట్ట నింపుకోవడానికి రోజూ ఆకలి పోరాటం చేస్తుంటారు. మురుగు కాలువ వెంబడి నడిచే వారు ముక్కు మూసుకునే వెళ్లేవారెందరో... అయితే అదే కాలువల్లో పేరుకుపోయిన మట్టిని చేతులతో తీసి, జల్లెడ పట్టి, అందులో బంగారపు కణాలు చిక్కుతాయేమోనని వెతుకుతుంటారు. ఈ దృశ్యాలు వారి ఆకలి పోరాటాని, జీవిత వాస్తవానికి దర్పణంగా నిలుస్తాయి.           

        

                                              

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

సమ్మక్క–సారలమ్మ జాతర హుండీల లెక్కింపు (ఫొటోలు)
photo 2

ఏపీలో ఉన్న ఈజలపాతం తెలుసా.. కదిలే వంతెనలు..అదిరే గుండెలు (ఫొటోలు)

photo 3

కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవంలో సాయి పల్లవి, శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 4

అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత్..వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డుల మోత (ఫొటోలు)
photo 5

ఐస్‌క్రీం ఈవెంట్ లో సినీ నటి రీతూవర్మ సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Pawan Kalyan Serious Comments On Janasena MLA 1
Video_icon

నాకు బీపీ లేపొద్దు.. పంతం నానాజీపై పవన్ సీరియస్
YS Jagan Congratulates India U19 Cricket Team for Winning World Cup Sixth Time 2
Video_icon

వరల్డ్ కప్ దుమ్మురేపిన కుర్రాళ్లు వైఎస్ జగన్ ప్రశంసలు
Villagers Afraid Of Tiger In Jangaon 3
Video_icon

లేగదూడలపై దాడి.. తప్పించుకు తిరుగుతున్న పెద్ద పులి
Suicide Attack At A Mosque In Islamabad Pakistan 4
Video_icon

మసీదులో ఆత్మాహుతి దాడి.. భారీగా పెరుగుతున్న మరణాలు
Music Director Koti Reveals His Favourite Music Director in Present Generation 5
Video_icon

Koti: నాకు బాగా నచ్చిన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్
Advertisement
 