 ఒకే వైపు రెండు రైళ్లు! | Two Special Trains Seen Side by Side at Dumbriguda Railway Gate | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఒకే వైపు రెండు రైళ్లు!

Feb 7 2026 11:39 AM | Updated on Feb 7 2026 11:39 AM

Two Special Trains Seen Side by Side at Dumbriguda Railway Gate

అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా: సాధారణంగా రైల్వే ట్రాక్‌పై ఒక రైలు వస్తుంటేనే వాహనదారులు, ప్రయాణికులు ఎంతో జాగ్రత్తగా గమనిస్తుంటారు. అలాంటిది ఒకేచోట పక్కపక్క ట్రాక్‌లపై రెండు రైళ్లు ఒకేవైపు వెళ్తూ ఏకకాలంలో కనిపిస్తే ఆ ఉత్కంఠే వేరు. శుక్రవారం డుంబ్రిగుడ రైల్వే గేటు సమీపంలో ఇలాంటి అరుదైన దృశ్యమే స్థానికులను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

 రెండు రైళ్లు ఎదురెదురుగా వస్తున్నాయేమోనని మొదట కొందరు ఆందోళన చెందినప్పటికీ.. తీరా చూస్తే అవి రెండూ రైల్వే విభాగానికి చెందిన ప్రత్యేక వాహనాలని అర్థమైంది. అందులో ఒకటి ట్రాక్‌ మరమ్మతులు చేసే యంత్రం కాగా, మరొకటి విద్యుత్‌ లైన్ల తనిఖీ కోసం వాడే రైలు. ఈ రెండు రైళ్లు పక్కపక్కనే ఉన్న పట్టాలపై ప్రయాణించడంతో ప్రయాణికులు ఆ దృశ్యాన్ని ఆసక్తిగా తిలకించారు. అమ్మో రెండు రైళ్లా!.. అని కంగారు పడినవారు, అవి పని నిమిత్తం వెళ్తున్న వాహనాలని తెలిసి ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

కొత్త సినిమా ప్రారంభోత్సవంలో సాయి పల్లవి, శ్రీలీల (ఫొటోలు)
photo 2

అండర్-19 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన భారత్..వైభవ్ సూర్యవంశీ రికార్డుల మోత (ఫొటోలు)
photo 3

ఐస్‌క్రీం ఈవెంట్ లో సినీ నటి రీతూవర్మ సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

హైదరాబాద్ : ఆభరణాల ప్రదర్శనలో మోడల్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

జగన్‌ రాకతో జన జాతరను చూశారా? (ఫొటోలు)

Video

View all
YSRCP Kapu Leaders Massive Rally To Guntur From Vizag 1
Video_icon

కాపుల జోలికొస్తే.. ఎక్కడ తొక్కలో అక్కడ తొక్కుతాం
Mana Shankara Vara Prasad Garu OTT Release Date 2
Video_icon

మన శంకర వరప్రసాద్ గారు ఓటీటీకి వస్తున్నాడు..
Rachamallu Siva Prasad Reddy Strong Counter To Pawan Kalyan 3
Video_icon

తిరుమల లడ్డులో కొవ్వు కలవలేదని బాధపడిన ఇద్దరు వ్యక్తులు వాళ్ళే..
Nagababu Comments About God 4
Video_icon

తూచ్.. మనసు మార్చుకున్నా..
Bus Fire Accident In Nandigama 5
Video_icon

అగ్ని ప్రమాదం.. బస్సులో 39 మంది ప్రయాణికులు
Advertisement
 