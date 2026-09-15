 ఘోరం.. ప్రియురాలిని చంపి గోనెసంచిలో | Lover murders girlfriend in Vizianagaram | Sakshi
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ఘోరం.. ప్రియురాలిని చంపి గోనెసంచిలో

Sep 15 2026 8:10 PM | Updated on Sep 15 2026 8:15 PM

Lover murders girlfriend in Vizianagaram

సాక్షి, విజయనగరం: పూసపాటిరేగలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ప్రియురాలిని చంపి తన మృతదేహాన్ని గోనెసంచిలో తీసుకెళ్తూ ప్రియుడు పట్టుబడ్డాడు. దీంతో నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేసి విచారిస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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