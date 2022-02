అపోలో ఛైర్మన్‌ ప్రతాప్‌ సి రెడ్డికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం జగన్‌

సాక్షి, అమరావతి: అపోలో ఆస్పత్రుల వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్‌ ప్రతాప్‌ సి. రెడ్డికి ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. 'వైద్యరంగంలో ఆధునిక భారత ఆరోగ్య సంరక్షణ రూపశిల్పిగా పరిగణించబడుతున్న ప్రతాప్‌ సి. రెడ్డికి భగవంతుడు ఆయురారోగ్యాలు ప్రసాదించాలని, ఎల్లప్పుడూ ఆయన సంతోషంగా జీవించాలని కోరుకుంటున్నట్లు' పేర్కొన్నారు. ఈ మేరకు సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌ శనివారం ట్వీట్‌ చేశారు.

Warm greetings on the 91st birthday to Sri Pratap C Reddy Garu, Founder-Chairman of Apollo hospitals, a revered fatherly figure in the medical fraternity and widely regarded as an architect of modern Indian healthcare. May God bless him with a happy and healthy life ahead.

— YS Jagan Mohan Reddy (@ysjagan) February 5, 2022