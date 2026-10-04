 విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో యువకుల వీరంగం | Clash Between Youths On Visakha Beach Road | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో యువకుల వీరంగం

Oct 4 2026 9:48 AM | Updated on Oct 4 2026 10:46 AM

Clash Between Youths On Visakha Beach Road

సాక్షి, విశాఖపట్నం: విశాఖలో మందుబాబులు రెచ్చిపోతున్నారు. మద్యం మత్తులో యువకుల వీరంగం సృష్టించారు. బీచ్ రోడ్డులోని క్యూబా పబ్ వద్ద యువకుల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు యువకులు గాయపడ్డారు. నడి రోడ్డుపై వీరంగం సృష్టించినా పోలీసులు పట్టించుకోలేదు.

కాగా, ఇటీవల వైఎంసీఏ సమీపంలో కొందరు యువకులు గంజాయి మత్తులో హల్‌చల్‌ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. మహిళల పట్ల అసభ్యకరంగా ప్రవర్తించారని స్థానికులు.. ఆ యువకులను పట్టుకునే ప్రయత్నం చేశారు. ఇద్దరు యువకులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకోగా.. మరో ముగ్గురు యువకులు అక్కడ నుంచి పరారైనట్లు సమాచారం. బీచ్ రోడ్డులో ఇలాంటి ఘటనలు తరుచుగా పునరావృతం కావడంతో పోలీసులు నిఘా పెంచాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

ఇదీ చదవం‍డి: సౌజన్యతో పెళ్లి.. రూ.25 కోట్ల ఆస్తి కోసం సాధిక్‌ పథకం

 

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)
photo 2

జపాన్‌ గడ్డపై స్వర్ణ పతకాలతో టీమిండియా (ఫొటోలు)
photo 3

'చంద్రయాన్' సినిమా టీజర్ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 4

'తెల్ల కాగితం' సినిమా సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఫైనల్లో పాకిస్తాన్ చిత్తు.. టీమిండియాదే గోల్డ్ మెడల్‌ (ఫోటోలు)

Video

View all
Perni Nani Warning To Chandrababu Over PPP Model 1
Video_icon

మీ చావు మీరే చావండి అనుకుంటే.. తాట తీసేస్తాం జాగ్రత్త..
War Between Kadapa TDP Women Leaders 2
Video_icon

కడప TDPలో మహిళా నేతల మధ్య వార్.. రెచ్చిపోతున్న మాధవి రెడ్డి
Rachitha Ram Funny Incident With Fans Video Goes Viral 3
Video_icon

సెల్ఫీ కోసం వచ్చి.. హీరోయిన్ బుగ్గలు గిల్లిన ఫ్యాన్స్
Aditya 369 Director Singeetam Srinivasa Rao Passes Away 4
Video_icon

'ఆదిత్య 369' సృష్టికర్త ఇక లేరు.. సింగీతం శ్రీనివాసరావు కన్నుమూత
Big Question Debate On Shocking Facts YS Viveka Case 5
Video_icon

బాబు గుప్పిట్లో వైఎస్ వివేకా మరణ రహస్యం
Advertisement
 