 చంద్రబాబు, పవన్‌ భేటీ | Chandrababu and Pawan meet over local body elections | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబు, పవన్‌ భేటీ

Oct 23 2026 5:26 AM | Updated on Oct 23 2026 5:26 AM

Chandrababu and Pawan meet over local body elections

స్థానిక ఎన్నికలపై మంతనాలు 

సాక్షి, అమరావతి: సీఎం చంద్రబాబుతో డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కళ్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్‌ మాధవ్‌ గురువారం సమావేశమయ్యారు. ఉండవల్లిలోని సీఎం నివాసంలో ఉదయం ఈ భేటీ జరిగింది. కాన్వాయ్, భద్రతా సిబ్బంది లేకుండా పవన్‌ సీఎం ఇంటికి వచ్చారు. సుమారు అరగంట పాటు సమావేశమయ్యారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో రాష్ట్రంలోని 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తాత్కాలికంగా నిలిపివేయడంపై ప్రధానంగా చర్చ జరిగింది. తదుపరి ఎలా ముందుకెళ్లాలో చర్చించినట్టు తెలిసింది. రెబల్‌ అభ్యర్థుల వ్యవహారంపై కూడా భేటీలో చర్చ జరిగినట్టు సమాచారం. 

సీట్ల సర్దుబాటు పూర్తయినా క్షేత్రస్థాయిలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ మూడు పార్టీల్లోనూ టికెట్‌ దక్కని నేతలు రెబల్స్‌గా బరిలో నిలిచారు. ఒక పార్టీకి కేటాయించిన స్థానంలో మిత్రపక్షాల నేతలే పోటీకి దిగుతుండటంతో కూటమి ఓట్లు చీలుతాయన్న ఆందోళన నెలకొంది. రెబల్స్‌ను బుజ్జగించి, పోటీ నుంచి తప్పుకునేలా చేయాలని నేతలు నిర్ణయించినట్టు తెలిసింది. ఈ క్రమంలోనే చంద్రబాబు టీడీపీ నేతలతో టెలీకాన్ఫరెన్స్‌ నిర్వహించి రెబల్స్‌ పోటీ నుంచి తప్పుకోవాలని కోరారు.  

ఎస్‌ఈసీ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాం : కూటమి ఉమ్మడి ప్రకటన  
అంతకు ముందు ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయంపై చంద్రబాబు, పవన్, మాధవ్‌ బుధవారం అర్థరాత్రి సంయుక్త ప్రకటన విడుదల చేశారు. ఎస్‌ఈసీ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తామని అందులో పేర్కొన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలను మొదటి రోజు నుంచే అడ్డుకునేందుకు వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రయత్నిస్తోందని, కోర్టుల్లో పదుల సంఖ్యలో పిటిషన్లు వేసి అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగిస్తోందని విమర్శించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : ఎగ్జిబిషన్‌ మైదానంలో సందడిగా దత్తన్న అలయ్‌ బలయ్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

ప్రభాస్ హీరోయిన్ కొత్త ఫొటోలు! (ఫొటోలు)
photo 3

సన్ ఫ్లవర్ తో రితికా నాయక్‌ (ఫొటోలు)
photo 4

సంజూ, నమన్ మెరుపులు.. ఓడిపోయే మ్యాచ్‌లో గెలిచిన భారత్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఆకట్టుకుంటున్న శ్రీలీల (ఫొటోలు)

Video

View all
Vidadala Rajini Mass Counter To Yellow Media Reporter 1
Video_icon

ఎల్లో మీడియా రిపోర్టర్ ప్రశ్న... మీకు దమ్ముంటే... ఇచ్చిపడేసిన విడదల రజిని
Joinings In YSRCP Party In The Presence Of Kodali Nani 2
Video_icon

కొడాలి నాని సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 20 కుటుంబాలు
Jaggampeta leader Pathanshetti Suryachandra and his wife join the YSRCP 3
Video_icon

పవన్ కు బిగ్ షాక్ YSRCPలోకి జనసేన కీలక నేతలు
35cm Roundworm Found in Woman’s Food Pipe 4
Video_icon

కడుపులో పాము.. ఉలిక్కిపడ్డ డాక్టర్లు..! ఎలా వెళ్లిందో తెలిస్తే ఎప్పటికీ ఆ పని చేయరు...!
YSRCP Nairuthi Reddy Mass Warning to TDP Goondas and AP Police 5
Video_icon

అరెస్ట్ చేసి ఇంట్లో కూర్చోబెడితే భయపడతానా? సిగ్గుతో చావాలా మీరు..?!
Advertisement
 