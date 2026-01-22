నంద్యాలలో బస్సు, లారీ ఢీ.. ముగ్గురి మృతి

ప్రతీకాత్మక చిత్రం
నంద్యాల జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం విషాదాన్ని మిగిల్చింది. ఓ ప్రైవేటు బస్సు టైర్ పంచర్ కావడంతో అదుపు తప్పి డివైడర్ను దాటి ఎదురుగా వస్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. దాంతో వెంటనే మంటలు చెలరేగాయి. సమాచారం అందుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపు చేశారు.
ఈ ప్రమాదం నెల్లూరు నుంచి హైదరాబాద్ వెళ్తున్న ARBCVR ట్రావెల్స్కు చెందిన బస్సులో చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో బస్సు డ్రైవర్, లారీ డ్రైవర్, క్లీనర్ ముగ్గురూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందినట్టు సమాచారం.
ప్రమాదం తీవ్రతను చూసి స్థానికులు వెంటనే స్పందించారు. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటకు తీసుకువచ్చారు. బస్సు క్లీనర్ అప్రమత్తంగా ప్రయాణికులను హెచ్చరించడంతో పెద్ద ప్రమాదమే తప్పింది. స్థానికుల సహకారంతో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. అనంతరం వారిని మరో బస్సులో తరలించారు.