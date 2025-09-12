 యూరియా దొరక్కపోతే చచ్చిపోతా | AP Farmer Angry on Chandrababu Govt over Urea Shortage | Sakshi
యూరియా దొరక్కపోతే చచ్చిపోతా

Sep 12 2025 4:18 AM | Updated on Sep 12 2025 4:18 AM

AP Farmer Angry on Chandrababu Govt over Urea Shortage

పురుగు మందు డబ్బాతో శ్రీకాకుళం జిల్లా పాతటెక్కలి రైతు

కూటమి పాలనలో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం

రైతు తీవ్ర ఆవేదన సోషల్‌ మీడియాలో వీడియో వైరల్‌

వజ్రపుకొత్తూరు రూరల్‌: రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు కూటమి ప్రభుత్వం అవలంబిస్తున్న విధానా­లతో రైతులు అష్టకష్టాలు పడుతు­న్నారు. పంటలకు అవసరమైన సమయంలో యూరియా కోసం కాళ్లరిగేలా తిరుగుతు­న్నారు. యూరియా కోసం తిరిగి తిరిగి విసిగి వేసారిన ఓ రైతు సోషల్‌ మీడియాలో తన బాధను పంచుకు­న్నారు. యూరియా దొరక్క­పోతే చచ్చిపో­తా­­నని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. శ్రీకాకుళం జిల్లా వజ్రపుకొత్తూరు మండలం పాతటెక్కలి గ్రామానికి చెందిన ఇచ్ఛాపురం గణపతి అనే రైతు ఆవేదన ఇలా ఉంది. ‘గణపతి అనే నేను ఆటో నడపలేక నాలుగు ఆవులను కొను­క్కున్నా. మూడె­కరాల భూమిని కౌలుకు తీసు­కొని సాగు చేస్తున్నా. ఓ వైపు నీరు సరిపడా లేకపోయినా ఇంజిన్లు పెట్టుకొని బాధలు పడుతున్నాం.

మరో వైపు యూరియా దొరక­డం లేదు. గోల్‌మాల్‌ చేసేస్తు­న్నారు. ఎరువు కావాలంటే 1బి కావా­లంటున్నారు. కౌలు రైతులకు 1బి, పాసు పుస్త­కాలు ఇవ్వడం లేదు. సచివాల­యాల్లో సిబ్బంది ఉండటం లేదు. రైతులకు దొరకని యూరియా బ్లాక్‌ మార్కె­ట్‌లో బస్తా రూ.700 పైచిలుకుతో దొరు­కుతోంది. మొన్నే మా ఫ్రెండ్‌ బ్లాక్‌ మార్కెట్‌లో రూ.750తో కొనుక్కొ­చ్చాడు. ఆర్బీకేల్లో యూరి­యా ఎందుకు దొరకడం లేదు? వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో యూరియా కోసం ఇంత ఇబ్బంది ఎప్పుడూ పడలేదు. కూటమి పాల­నలో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నాం.

ఆటో వాళ్ల బతుకులు బాగో లేవు. రైతుల బతుకులూ అంతే. చదువుకున్న పిల్లలకు బతుకుదెరువు లేదు. డాక్టర్‌ కోర్సు చదవా­లనుకున్న విద్యా­ర్థులకు బతుకులు లేవు.. ఇలాగైతే ఎలా? ప్రజలను మోసం చేసి ప్రభు­త్వం ఎన్ని రోజులు ఉంటుంది? ఏమై­నా అడి­గితే అరె­స్టులు.. తన్నండ్రా అని కూటమి నాయ­కులు అంటున్నారు. యూరియా దొరక్క.. ఎరు­వులు దొరక్క రైతు­లు  ఇన్ని ఇబ్బందులు పడుతు­న్నారే.. ఏం చేయాలో చెప్పండి సార్‌.. ఎలా వ్యవసాయం చేయాలి.. బతకాలా, ఎండ్రీను తాగి సావా­లా.. పరి­ష్కారం చెప్పండి సార్‌. యూరియా దొర­క్క­పోతే వారంలో చచ్చిపోవా­లనుకుంటున్నా..’ అని తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తంచేశారు. పురు­గుల మందు డబ్బా చూపిస్తూ ఈ రైతు వ్యక్తం చేసిన ఆవే­దన సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది.

