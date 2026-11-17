అనకాపల్లి: మాడుగుల మండలంలో కె.జె.పురం మసీదు వెనుక భాగంలో 13 అడుగుల గిరినాగును స్నేక్ కేచర్ పి. వెంకటేష్ చాకచక్యంగా పట్టుకున్నారు. సోమవారం సాయంత్రం ఇక్కడ ఇంటి పని చేస్తుండగా తాపీమే్రస్తికి గిరినాగు కంటబడింది. వెంటనే అక్కడున్న శ్రీపతి హరి, గుమ్మాల మాలిబాబు, తదితరులకు విషయం చెప్పారు.
ఇక్కడ గిరినాగు సంచరిస్తున్నట్టు మాడుగులకు చెందిన స్నేక్ కేచర్ పి. వెంకటేష్ కు సమాచారం అందించారు. ఆయన వెంటనే వచ్చి చాకచక్యంగా గిరినాగును ప ట్టుకుని గోనె సంచిలో బంధించారు. దాన్ని అడవిలో వదిలి పెడతామన్నారు. ఇటువంటి విషపూరిత పాములు కనిపిస్తే అటవీ శాఖ లేదా స్నేక్ క్యాచర్కు సమాచారం అందించాలని ఆయన కోరారు.
వామ్మో.. కింగ్ కోబ్రా ఎంత పొడువు ఉందో చూడండి ! అనకాపల్లి జిల్లా కేజే పురంలో 13 అడుగుల కింగ్ కోబ్రాను పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్ వెంకటేష్ ప్రపంచంలోనే పొడవైన విషసర్పం కింగ్ కోబ్రా! https://t.co/QPGi7HyS4j
— 🚲 𝓓𝓲𝓵𝓮𝓮𝓹 🚲 (@dmuppavarapu) November 17, 2026