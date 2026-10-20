 పరిషత్‌ ఎన్నికలకుసర్వం సిద్ధం | - | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పరిషత్‌ ఎన్నికలకుసర్వం సిద్ధం

Oct 20 2026 4:55 AM | Updated on Oct 20 2026 4:55 AM

సాక్షి,పాడేరు: నవంబర్‌ 3న జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎన్నికల కమిషన్‌ నోటిఫికేషన్‌ జారీ చేసిందని, జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్‌ టి.నిశాంతి సోమవారం తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె సోమవారం విలేకరులతో మాట్లాడుతూ జిల్లాలోని 11 జెడ్పీటీసీలు, 172 ఎంపీటీసీ స్థానాల ఎన్నికలకు పకడ్బందీగా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నామన్నారు. ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ ప్రకారం ఈనెల 21 నుంచి 23 వరకు జెడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోటీ చేసే అభ్యర్థుల నుంచి నామినేషన్లు స్వీకరిస్తామన్నారు. నామినేషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించి ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశామన్నారు. జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు పోటీ చేసే అభ్యర్థులు పాడేరులోని ఐటీడీఏ కార్యాలయంలో, ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు, ఆయా మండల పరిషత్‌ కార్యాలయాల్లోని ఎంపీడీవోలకు నామినేషన్లు సమర్పించాలన్నారు. ఎన్నికల కమిషన్‌ నిబంధనల మేరకు అభ్యర్థులు నామినేషన్‌ పత్రాలను పూర్తి చేసి, అవసరమైన పత్రాలను జతజేసి నిర్ణీత గడువులోగా సమర్పించాలని ఆమె సూచించారు. నామినేషన్ల స్వీకరణకు సంబంధించి రిటర్నింగ్‌ అధికారులు జారీ చేసే సూచనలు, అధికారిక మార్గదర్శకాలను అభ్యర్థులు తప్పనిసరిగా పాటించాలన్నారు.

అధికారులకు ఆదేశాలు

జిల్లాలో 11 జెడ్పీటీసీలు,172 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో ఎన్నికలకు గాను 616 పోలింగ్‌ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలలకు జిల్లాలో మొత్తం 4,98,467 మంది ఓటర్లు ఉన్నట్టు తెలిపారు.ఎన్నికల నిర్వహణలో పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు, సిబ్బంది కేటాయింపు, ఎన్నికల సామగ్రి, ఇతర ఏర్పాట్లపై ఎన్నికల యంత్రాంగానికి తగిన ఆదేశాలిచ్చామన్నారు. ఎన్నికల కోడ్‌ను ఖచ్చితంగా అమలుచేయాలని అధికారులకు సూచించారు.

ఎన్నికల షెడ్యూల్‌ వివరాలు

ఈనెల 21 నుంచి 23 వరకు నామినేషన్లు స్వీకరణ

24న నామినేషన్ల పరిశీలన

25న తిరస్కరించిన నామినేషన్లపై

అప్పీళ్ల దాఖలు

26న అప్పీళ్ల పరిష్కారం

27 మధ్యాహ్నం 3గంటల వరకు

నామినేషన్ల ఉపసంహరణ

27న అభ్యర్థుల తుది జాబితా ప్రకటన

నవంబర్‌ 3 ఉదయం 7 నుంచి

సాయంత్రం 5గంటల వరకు పోలింగ్‌

నవంబర్‌ 4 అవసరమైన చోట రీపోలింగ్‌

నవంబర్‌ 5 ఉదయం 8 నుంచి

ఓట్ల లెక్కింపు, అనంతరం ఫలితాల ప్రకటన

రేపటి నుంచి నామినేషన్ల స్వీకరణ

జిల్లాలో 11 జెడ్పీటీసీలు, 172 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు ఎన్నికలు

616 పోలింగ్‌ కేంద్రాల ఏర్పాటు

కలెక్టర్‌ నిశాంతి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, సాయిపల్లవి 'రామాయణ' మూవీ HD స్టిల్స్‌
photo 2

నవరాత్రి స్పెషల్.. ప్రత్యేక పూజల్లో అలియా భట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

జైలర్‌ 2 హిట్‌.. మిర్నా ఫొటోలు వైరల్‌!
photo 4

జిగేలుమంటున్న ప్రియాంక.. ఎల్లోరా శిల్పం కూడా తక్కువే! (ఫొటోలు)
photo 5

నవరాత్రి వేడుకల్లో కుందనపు బొమ్మలా మాళవిక (ఫొటోలు)

Video

View all
Chevireddy Bhaskar Reddy Mass Warning To Police Officials 1
Video_icon

రాబోయే రోజుల్లో పోలీసులు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు..
RK Roja NEXT LEVEL Warning to TDP Leaders Over Local Body Elections 2
Video_icon

నామినేషన్లు అడ్డుకున్న ఒక్కొక్కడికి చెప్తున్నా.. రోజా ఊర మాస్ వార్నింగ్
MLC Chandrasekhar Reddy Strong Counter to Nellore Officials 3
Video_icon

Nellore: అధికారుల ఓవరాక్షన్.. ఇచ్చిపడేసిన చంద్రశేఖర్ రెడ్డి
RK Roja Strong Warning to Police Overaction 4
Video_icon

అడ్డుకోవాలని చూసారు పోలీసులకు ఇచ్చిపడేసిన రోజా
TDP Goons Attacks On YSRPC Office Reshma's Nomination 5
Video_icon

YSRCP మున్సిపల్ చైర్మన్ అభ్యర్థి రేష్మ నామినేషన్ తిరస్కరణ...
Advertisement
 