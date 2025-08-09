 విశాఖపట్నం : ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌..ఆరంభం అదుర్స్‌ (ఫొటోలు) | APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos | Sakshi
విశాఖపట్నం : ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌..ఆరంభం అదుర్స్‌ (ఫొటోలు)

Aug 9 2025 8:42 AM | Updated on Aug 9 2025 8:42 AM

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos1
1/18

విశాఖపట్నం :నగరంలోని డా.వైఎస్సార్‌ ఏసీఏ–వీడీసీఏ మైదానంలో ఏపీఎల్‌ 4వ సీజన్‌ అట్టహాసంగా శుక్రవారం ప్రారంభమైంది.

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos2
2/18

భారత మహిళా జట్టు మాజీ కెప్టెన్‌ మిథాలీరాజ్, సీజన్‌ బ్రాండ్‌ అంబాసిడర్‌ విక్టరీ వెంకటేష్‌ ట్రోఫీని ఆవిష్కరించగా, సినీ నటి ప్రజ్ఞాజైస్వాల్‌ షో ఉర్రూతలూగించింది.

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos3
3/18

తొలి మ్యాచ్‌లో టాస్‌ ఓడి కాకినాడ కింగ్స్‌ బ్యాటింగ్‌కు దిగి ఐదు వికెట్లకు 229 పరుగులు సాధించింది.

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos4
4/18

వర్షం కారణంగా అమరావతి రాయల్స్‌కు 14 ఓవర్లకు 173 లక్ష్యంగా నిర్ధారించారు. రాయల్స్‌ జట్టు 13.2 ఓవర్లలోనే 7 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos5
5/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos6
6/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos7
7/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos8
8/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos9
9/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos10
10/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos11
11/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos12
12/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos13
13/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos14
14/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos15
15/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos16
16/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos17
17/18

APL Season 4 opening ceremony at visakhapatnam photos18
18/18

