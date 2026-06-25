హైదరాబాద్ : మాయజేసినట్టే.. వాన కొట్టే.. (ఫొటోలు)

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హైదరాబాద్ : అదేం విచిత్రమో గానీ.. నగరంలో వాతావరణం బహు గమ్మత్తుగా మారుతోంది. బుధవారం సాయంత్రం ట్యాంక్బండ్పై వర్షపు చిత్రం.. భళారే విచిత్రాన్ని తలపించింది.
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ఆకాశంలో కారుమబ్బులు ఒక్కసారి కమ్ముకుని హుస్సేన్ సాగర్లోని బుద్ధ విగ్రహం వైపు ట్యాంక్బండ్ ఫుట్పాత్పై వానజల్లు కురవగా.. దీనిని ఆనుకునే ఉన్న ఇటువైపు రహదారిపై మాత్రం ఒక్క చుక్క చినుకు రాలకపోవడం వింతగా తోచింది.
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ఇదేం కాలమోనంటూ బాటసారులు ఆశ్చర్యచకితులయ్యారు! గీత గీసి మరీ వాన కొట్టినట్టుగా అనిపించింది.
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– సాక్షి, స్టాఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్