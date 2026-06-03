 తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు) | 91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మళ్లీ జైలు వైపు కూడా వెళ్లను..కుటుంబం విలువ తెలిసింది.. (ఫొటోలు)

Jun 3 2026 7:14 AM | Updated on Jun 3 2026 7:14 AM

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day1
1/24

హైదరాబాద్ : ‘క్షణికావేశంలో తప్పు చేశాం. జైలు జీవితం చాలా పాఠాలు నేర్పింది. కుటుంబం విలువ తెలిసొచ్చింది. ఇది మాకు మరో జన్మ. ఇంకెప్పుడూ జైలు, పోలీసు స్టేషన్‌ వైపు కూడా వెళ్లం. ఊళ్లలో పనిచేసుకుంటూ బతుకుతాం’ అంటూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్ష ప్రసాదించడంతో మంగళవారం విడుదలైన 91 మంది (85 మంది పురుషులు, ఆరుగురు మహిళలు) యావజ్జీవ కారాగార శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఖైదీలు ముక్తకంఠంతో చెప్పారు.

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day2
2/24

ఈ సందర్భంగా నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో తెలంగాణ జైళ్ల డైరెక్టర్‌ జనరల్‌ డాక్టర్‌ సౌమ్యా మిశ్రా మాట్లాడుతూ విడుదలైన ఖైదీలంతా కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించాలని ఆకాంక్షించారు.

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day3
3/24

జైళ్లలో నేర్చుకున్న వృత్తి నైపుణ్యాలను సద్వినియోగం చేసుకొని మంచి పౌరులుగా జీవించాలని హితవు పలికారు. అప్పుడే తమ శ్రమకు ఫలితం లభిస్తుందన్నారు.

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day4
4/24

విడుదలైన వారిలో 38 మందికి జైళ్లశాఖ పెట్రోల్‌ బంకుల్లో ఉపాధి కల్పిస్తూ నియామక పత్రాలను అందజేశారు.

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day5
5/24

జైళ్ల శాఖ సెల్ఫ్‌ ఎంప్లాయ్‌మెంట్‌ ఫండ్‌ నుంచి నిధులు సమకూర్చి నలుగురు మహిళా ఖైదీలకు స్వయం ఉపాధి పొందేందుకు అవసరమైన కుట్టు మిషన్లు అందించారు.

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day6
6/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day7
7/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day8
8/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day9
9/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day10
10/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day11
11/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day12
12/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day13
13/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day14
14/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day15
15/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day16
16/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day17
17/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day18
18/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day19
19/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day20
20/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day21
21/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day22
22/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day23
23/24

91 Released on Clemency on the Occasion of Telangana Formation Day24
24/24

# Tag
Telangana formation day clemency Telangana cherlapally jail photo gallery
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా క్షమాభిక్షపై 91 మంది విడుదల (ఫొటోలు)
photo 2

ఫ్యామిలీతో హీరో విష్ణు విశాల్ ఫారిన్ ట్రిప్.. ఫోటోలు
photo 3

చీరలో ధగధగా మెరిసిపోతున్న దివ్యభారతి (ఫొటోలు)
photo 4

అల్లు స్నేహా.. మే జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 5

సింగర్ సునీత తనయుడు ఆకాష్‌ హీరోగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘కొత్త మలుపు’ (ఫొటోలు)

Video

View all
Minister Ponnam Prabhakar Counter To Pawan Kalyan 1
Video_icon

అవును మా అయ్య జాగీరే.. పవన్ కు మంత్రి పొన్నం కౌంటర్
Big Question Debate On Pawan Kalyan Drama In Telangana 2
Video_icon

ఏపీలో దమ్ము లేదు కానీ తెలంగాణలో పోటీ.. TGలో చీప్ పాలిటిక్స్
Pawan Kalyan Clarifies Janasena In Telangana 3
Video_icon

తెలంగాణలో జనసేన ఉంటుంది..!
YS Jagan Good News To Amaravati Farmers 4
Video_icon

అన్యాయంగా, బలవంతగా తీసుకున్న, మీ భూమిని వెనక్కి ఇచ్చే బాధ్యత నాది
2500 KM Cloud Wall Over India! IMD Issues Rare Alert 5
Video_icon

భారత్ ను కమ్మేసిన 2500 కిలోమీటర్ల రాకాసి మేఘాలు
Advertisement