 వైష్ణవిని పెళ్లి చేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' షణ్ముక్ జస్వంత్ (ఫొటోలు) | Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage | Sakshi
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సైలెంట్‌గా పెళ్లి చేసేసుకున్న 'బిగ్‌బాస్' ఫేమ్ షణ్ముక్ జస్వంత్ (ఫొటోలు)

Jun 23 2026 8:03 AM | Updated on Jun 23 2026 8:03 AM

Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage1
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యూట్యూబ్ నుంచి ఫేమస్ అయి ప్రస్తుతం హీరోగా ఓ సినిమా చేస్తున్న 'బిగ్‌బాస్' ఫేమ్ షణ్ముఖ్ జస్వంత్ (Shanmukh Jaswanth) అలియాస్ షన్ను పెళ్లి చేసుకున్నాడు.

Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage2
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ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి చివరలో రాజమండ్రికి చెందిన వైష్ణవి చోడిశెట్టితో (Vaishnavi Chodisetti) నిశ్చితార్థం చేసుకున్నట్లు వెల్లడించిన ఇతడు.. ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితుల సమక్షంలో వైవాహిక బంధంలోకి అడుగుపెట్టాడు.

Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage3
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అయితే కొన్నిరోజుల క్రితం వైష్ణవితో కలిసి గృహప్రవేశం చేయడంతో రహస్యంగా పెళ్లి చేసేసుకున్నారని అంతా అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి ఫొటోలు, వీడియోలు బయటకు రావడంతో ఈ విషయంపై క్లారిటీ వచ్చింది. ఈ ఫొటోల్లో పెళ్లి మండంపై నూతన వధూవరులిద్దరూ కనిపించారు.

Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage4
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage5
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage6
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage7
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage8
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage9
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage10
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage11
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage12
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage13
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage14
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Shanmukh Jaswanth Wife Vaishnavi Chodisetti After Marriage15
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