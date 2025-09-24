 నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు) | Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony | Sakshi
నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)

Sep 24 2025 9:26 AM | Updated on Sep 24 2025 9:26 AM

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 1
1/19

71వ జాతీయ చలన చిత్ర పురస్కారాల ప్రదానోత్సవ వేడుక ఘనంగా జరిగింది

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 2
2/19

'జవాన్‌' చిత్రానికి షారుక్‌ ఖాన్ ఉత్తమ నటుడిగా అవార్డ్‌ అందుకున్నారు.

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 3
3/19

'మిసెస్ ఛటర్జీ VS నార్వే' చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటిగా రాణీ ముఖర్జీ అవార్డ్‌ సొంతం చేసుకున్నారు.

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 4
4/19

సబ్యసాచి డిజైన్‌ చేసిన హెరిటేజ్‌ చీరలో రాణి ముఖర్జీ సందడి చేశారు

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 5
5/19

ఆమె ధరించిన సన్నని నెక్లెస్‌ అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 6
6/19

తన కుమార్తె అదిరా చోప్రా పేరులోని అక్షరాలతో డిజైన్‌ చేసిన గోల్డ్‌ నెక్లెస్‌ను రాణీ ముఖర్జీ ధరించారు.

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 7
7/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 8
8/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 9
9/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 10
10/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 11
11/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 12
12/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 13
13/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 14
14/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 15
15/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 16
16/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 17
17/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 18
18/19

Shah Rukh Khan and Rani Mukerji during the 71st National Film Awards Ceremony 19
19/19

# Tag
Shah Rukh Khan Rani Mukerji National Film Awards Bollywood New Delhi photo gallery
నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ వేడుకలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా ఇద్దరు స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
