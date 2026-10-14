 బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు) | Samantha Baby Bump Photoshoot | Sakshi
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బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)

Oct 14 2026 8:17 PM | Updated on Oct 14 2026 8:57 PM

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తమిళంలో 'ద మాస్టర్ చెఫ్'కి హోస్ట్‌గా చేస్తున్న హీరోయిన్ సమంత.. బేబీ బంప్‌తోనూ ఫొటోలకు పోజులిచ్చింది.

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బేబీ బంప్‌తో సమంత ఫొటోషూట్ (ఫొటోలు)
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