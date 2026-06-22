 విజయ్ బర్త్ డే స్పెషల్.. తెరపై 'దళపతి' ఇప్పుడేమో 'ముఖ్యమంత్రి' (ఫొటోలు) | Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Rare And Unseen Images You Cant Miss | Sakshi
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విజయ్ బర్త్ డే స్పెషల్.. తెరపై 'దళపతి' ఇప్పుడేమో 'ముఖ్యమంత్రి' (ఫొటోలు)

Jun 22 2026 11:40 AM | Updated on Jun 22 2026 12:15 PM

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss1
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తమిళ స్టార్, ప్రముఖ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 22) (#HBDCMJosephVijay)

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss2
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అసలు పేరు చంద్రశేఖరన్ జోసెఫ్ విజయ్. అభిమానులు దళపతి అని పిలుస్తారు.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss3
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విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్ దర్శకుడు కాగా తల్లి శోభా నేపథ్య గాయని.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss4
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బాలనటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన విజయ్.. తమిళనాట స్టార్ హీరోగా క్రేజ్ సాధించారు.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss5
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రెండేళ్ల క్రితం 'తమిళ వెట్రి కళగం' పార్టీ పెట్టి.. ఈ ఏడాది ఎన్నికల్లో గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss6
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1995లో సంగీత స్వర్ణలింగంని పెళ్లి చేసుకున్న విజయ్‌కి ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి ఉన్నారు.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss7
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అయితే విజయ్..సీఎం కాకముందే సంగీత విడాకుల కోసం అప్లై చేసింది.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss8
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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్‌కి ఇదే తొలి బర్త్ డే. అందుకే ఇది చాలా స్పెషల్.

Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss9
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss10
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss11
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss12
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss13
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss14
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss15
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss16
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss17
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss18
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss19
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss20
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss21
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Photos Gallery Full Of Mass, Style And Emotion, TN CM Vijay Birthday Special Images You Cant Miss22
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