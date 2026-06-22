విజయ్ బర్త్ డే స్పెషల్.. తెరపై 'దళపతి' ఇప్పుడేమో 'ముఖ్యమంత్రి' (ఫొటోలు)

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తమిళ స్టార్, ప్రముఖ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి విజయ్ పుట్టినరోజు నేడు(జూన్ 22) (#HBDCMJosephVijay)
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అసలు పేరు చంద్రశేఖరన్ జోసెఫ్ విజయ్. అభిమానులు దళపతి అని పిలుస్తారు.
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విజయ్ తండ్రి చంద్రశేఖర్ దర్శకుడు కాగా తల్లి శోభా నేపథ్య గాయని.
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బాలనటుడిగా కెరీర్ ప్రారంభించిన విజయ్.. తమిళనాట స్టార్ హీరోగా క్రేజ్ సాధించారు.
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రెండేళ్ల క్రితం 'తమిళ వెట్రి కళగం' పార్టీ పెట్టి.. ఈ ఏడాది ఎన్నికల్లో గెలిచి ముఖ్యమంత్రి అయిపోయారు.
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1995లో సంగీత స్వర్ణలింగంని పెళ్లి చేసుకున్న విజయ్కి ఓ అబ్బాయి, అమ్మాయి ఉన్నారు.
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అయితే విజయ్..సీఎం కాకముందే సంగీత విడాకుల కోసం అప్లై చేసింది.
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తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా విజయ్కి ఇదే తొలి బర్త్ డే. అందుకే ఇది చాలా స్పెషల్.
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