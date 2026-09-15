 రాజమౌళితో వారణాసి.. 15 ఏళ్లు పట్టిందన్న మహేశ్ బాబు(ఫోటోలు) | Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside | Sakshi
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రాజమౌళితో వారణాసి.. 15 ఏళ్లు పట్టిందన్న మహేశ్ బాబు(ఫోటోలు)

Sep 15 2026 5:57 PM | Updated on Sep 15 2026 5:58 PM

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside1
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మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబోలో వస్తోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ వారణాసి. ఈ మూవీ కోసం మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside2
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ఈ నేపథ్యంలో సినిమాకు సంబంధించిన మహేశ్ బాబు పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside3
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ఈ సినిమా కోసం దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం రాజమౌళిని కలిశానని చెప్పారు.

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside4
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నా చేతిలో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి.. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు.

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside5
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అయితే ఇప్పటికీ ఈ అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మా కాంబినేషన్ కుదరడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది’ అని చెప్పుకొచ్చారు.

Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside6
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Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside7
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Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside8
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Mahesh Babu Opens Up About Rajamouli Working Style And 15 Year Wait For Varanasi, Photos Inside9
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# Tag
Mahesh Babu SS Rajamouli Varanasi Movie Tollywood
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