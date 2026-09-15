రాజమౌళితో వారణాసి.. 15 ఏళ్లు పట్టిందన్న మహేశ్ బాబు(ఫోటోలు)

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మహేశ్ బాబు- రాజమౌళి కాంబోలో వస్తోన్న మోస్ట్ అడ్వెంచరస్ మూవీ వారణాసి. ఈ మూవీ కోసం మహేశ్ బాబు ఫ్యాన్స్ ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు
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ఈ నేపథ్యంలో సినిమాకు సంబంధించిన మహేశ్ బాబు పలు ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు.
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ఈ సినిమా కోసం దాదాపు 15 ఏళ్ల క్రితం రాజమౌళిని కలిశానని చెప్పారు.
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నా చేతిలో రెండు సినిమాలు ఉన్నాయి.. ఆ తర్వాత ఈ ప్రాజెక్ట్ చేద్దామని చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు.
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అయితే ఇప్పటికీ ఈ అద్భుతమైన ప్రాజెక్ట్ ద్వారా మా కాంబినేషన్ కుదరడం ఎంతో సంతోషంగా ఉంది’ అని చెప్పుకొచ్చారు.
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