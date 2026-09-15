 ముంబైలో తిరిగేస్తున్న మీనాక్షి.. స్మైల్ చూశారా? (ఫొటోలు) | Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral | Sakshi
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ముంబైలో తిరిగేస్తున్న మీనాక్షి.. స్మైల్ చూశారా? (ఫొటోలు)

Sep 15 2026 2:48 PM | Updated on Sep 15 2026 2:48 PM

Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral1
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టాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ మీనాక్షి చౌదరి.. ముంబై రోడ్లపై తిరిగేస్తోంది. బాంద్రాలో తిరుగుతున్న టైంలో తీసుకున్న కొన్ని ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది

Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral2
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral3
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral4
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral5
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral6
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral7
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral8
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Meenakshi Chaudhary Roams Around Mumbai And Shares Bandra Moments, Photos Goes Viral9
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