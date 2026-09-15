 క్లిన్ కారాతో మెగా ఫ్యామిలీ.. కొత్త కోడలితో అల్లు ఫ్యామిలీ.. ఘనంగా చవితి వేడుకలు | Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral | Sakshi
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క్లిన్ కారాతో మెగా ఫ్యామిలీ.. కొత్త కోడలితో అల్లు ఫ్యామిలీ.. ఘనంగా చవితి వేడుకలు

Sep 15 2026 1:21 PM | Updated on Sep 15 2026 1:22 PM

Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral1
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మెగా, అల్లు కుటుంబాల్లో వినాయక చవితి వేడుకలు సందడిగా జరిగాయి. క్లీంకార, అల్లు ఫ్యామిలీ కొత్త కోడలు నయనిక స్పెషల్ అట్రాక్షన్‌గా నిలిచారు.

Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral2
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral3
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral4
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral5
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral6
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral7
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral8
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral9
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral10
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral11
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral12
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral13
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral14
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral15
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral16
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral17
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Mega And Allu Families Celebrate Vinayaka Chavithi In Grand Style, Photos Gallery Viral18
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