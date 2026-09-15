క్లిన్ కారాతో మెగా ఫ్యామిలీ.. కొత్త కోడలితో అల్లు ఫ్యామిలీ.. ఘనంగా చవితి వేడుకలు

రీసెంట్ టైంలో అద్భుతమైన హిట్ అయి వందల కోట్ల కలెక్షన్స్ అందుకున్న తెలుగు సినిమా 'ఇరుముడి'.
నీవే శరణ్యం గణేశా!
సాక్షి, హైదరాబాద్: వివాహేతర సంబంధాల యాప్ల వినియోగంలో దేశంల
కరీంనగర్: ‘కన్నకొడుకే మమ్మల్ని ఇంట్లోంచి వెళ్లిపొ మ్మంటున్నాడు.. ఇల్లు అమ్మేస్తానంటున్నాడు..
ఇస్తాంబుల్ నుంచి ట్యునీషియాకు వెళ్తున్న టర్కిష్ ఎయిర్లైన్స్ విమానాన్ని ప్రతికూల వాతావరణం కుదుపులకు గురిచేసింది.
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న్యూఢిల్లీ: కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి �...
ఊపిరి పీల్చుకోవడమే కష్టమైనంత పలుచని ...
ఓ ఆలోచన వచ్చేసి డిస్టర్బ్ చేస్తుంది...
బిష్కెక్: షాంఘై సహకార సంస్థ (ఎస్సీవో) 25...
Sep 15 2026 1:21 PM | Updated on Sep 15 2026 1:22 PM
మెగా, అల్లు కుటుంబాల్లో వినాయక చవితి వేడుకలు సందడిగా జరిగాయి. క్లీంకార, అల్లు ఫ్యామిలీ కొత్త కోడలు నయనిక స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు.
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