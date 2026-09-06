దేవకన్యలా 'మ్యాడ్' ఫేమ్ అనంతిక (ఫొటోలు)

నిత్యం సోషల్మీడియాలో యాక్టివ్గా ఉండే యాంకర్ అనసూయ శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి సందర్భంగా ఓ ప్రత్యేక వీడియోను పంచుకున్నారు.
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తమ స్మార్ట్ఫోన్ల నుండే టీవీ ఛానెళ్లను చూడాలనుకునే వినియోగదారుల కోసం రిలయన్స్ జియో బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ప
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Sep 6 2026 11:50 AM | Updated on Sep 6 2026 11:57 AM
మ్యాడ్, 8 వసంతాలు సినిమాలతో పాటు రీసెంట్గా 'రోమాంచకం' అనే తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన్గా చేసిన మలయాళ బ్యూటీ అనంతిక.. తెల్లని డ్రస్లో దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.
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