 దేవకన్యలా 'మ్యాడ్' ఫేమ్ అనంతిక (ఫొటోలు) | MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

దేవకన్యలా 'మ్యాడ్' ఫేమ్ అనంతిక (ఫొటోలు)

Sep 6 2026 11:50 AM | Updated on Sep 6 2026 11:57 AM

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos1
1/11

మ్యాడ్, 8 వసంతాలు సినిమాలతో పాటు రీసెంట్‌గా 'రోమాంచకం' అనే తెలుగు సినిమాలో హీరోయిన్‌గా చేసిన మలయాళ బ్యూటీ అనంతిక.. తెల్లని డ్రస్‌లో దేవకన్యలా మెరిసిపోతూ కనిపించింది.

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos2
2/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos3
3/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos4
4/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos5
5/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos6
6/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos7
7/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos8
8/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos9
9/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos10
10/11

MAD Fame Ananthika A Beauty Like a Celestial Goddess Photos11
11/11

# Tag
Ananthika Sanilkumar Tollywood Actress photo gallery Young Actress Tollywood Beauty photo poses Instagram viral photo
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

దేవకన్యలా 'మ్యాడ్' ఫేమ్ అనంతిక (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్‌లో ‘రన్ ఫర్ నేచర్'(ఫొటోలు)
photo 3

పింక్ బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్ (ఫొటోలు)
photo 4

'మారెమ్మ' ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)
photo 5

డీఎస్సీలో అక్రమాలపై వైఎస్సార్‌సీపీ ‘గురు పరిరక్షణ దీక్ష’ (ఫొటోలు)

Video

View all
Nepal Floods Woman Trapped Under Rubble From 10 Days Finally Rescued Alive 1
Video_icon

10 రోజులుగా శిథిలాల కింద.. చివరకు ప్రాణాలతో బయటకు..!
YS Jagan Open Challenge To CM Chandrababu Over DSC Scam 2
Video_icon

DSCలో స్కాం జరగకపోతే CBI విచారణకు సిద్ధమా..?
Shocking Truth About Nara Lokesh DSC Scam In AP 3
Video_icon

పుట్టలో పాముల్లా బయటికొస్తున్న DSC అక్రమాలు
AP Government Jobs With Fake Certificates 4
Video_icon

జూడో ఫేక్ సర్టిఫికెట్లతో ఉద్యోగం
DSC Candidate Open Challenge To Nara Lokesh Over DSC Scam 5
Video_icon

DSCపై లోకేష్ తో బహిరంగ చర్చకు సిద్ధం.. అభ్యర్థి సంచలన సవాల్..!
Advertisement