 లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు) | "Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)" | Sakshi
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లేటు వయసులోనూ మరింత అందంగా హీరోయిన్ (ఫొటోలు)

Jun 23 2026 10:59 AM | Updated on Jun 23 2026 11:06 AM

"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"1
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మలయాళ హీరోయిన్ మంజు వారియర్ ప్రస్తుతం 47 ఏళ్లు. కానీ యంగ్ హీరోయిన్లకు పోటీ ఇచ్చేంత అందంగా మెరిసిపోతూ కనిపిస్తోంది.

"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"2
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"3
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"4
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"5
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"6
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"7
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"8
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"9
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"10
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"11
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"12
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"13
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"14
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"15
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"16
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"Age is just a number, Manju Warrier Looks Even More Beautiful At 47 (Photos)"17
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