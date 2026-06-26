1/20
ముంబైలో గ్రాండ్గా జరిగిన 'బాలీవుడ్ హంగామా స్టైల్ ఐకాన్స్ సమిట్ & అవార్డ్స్ 2026' వేడుక. (Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards)
2/20
బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హైలైట్గా నిలిచారు. (Rakul Preet Singh)
3/20
అనన్యా పాండే (Ananya Panday)
4/20
టైగర్ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff )
5/20
వాణీ కపూర్ (Vaani Kapoor)
6/20
మానుషి చిల్లర్ (Manushi Chhillar)
7/20
షాహిద్ కపూర్ (Shahid Kapoor )
8/20
అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar)
9/20
షాహిద్ కపూర్ (Shahid Kapoor )
10/20
ఎల్లి అవ్రామ్ (Elli AvrRam)
11/20
వాణీ కపూర్ (Vaani Kapoor)
12/20
రషా థడానీ (Rasha Thadani)
13/20
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)
14/20
రషా థడానీ (Rasha Thadani)
15/20
రాజ్కుమార్ రావు (Rajkummar Rao)
16/20
నుష్రత్ భరుచ్చా (Nushrratt Bharuccha)
17/20
అనన్యా పాండే (Ananya Panday)
18/20
అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar)
19/20
శర్వరి (Sharvari)
20/20
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)