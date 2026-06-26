 ‘బాలీవుడ్ హంగామా అవార్డ్స్’ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీపుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు) | Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘బాలీవుడ్ హంగామా అవార్డ్స్’ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీపుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు)

Jun 26 2026 9:21 AM | Updated on Jun 26 2026 9:21 AM

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery1
1/20

ముంబైలో గ్రాండ్‌గా జరిగిన 'బాలీవుడ్ హంగామా స్టైల్ ఐకాన్స్ సమిట్ & అవార్డ్స్ 2026' వేడుక. (Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery2
2/20

బాలీవుడ్ స్టార్ బ్యూటీ రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ హైలైట్‌గా నిలిచారు. (Rakul Preet Singh)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery3
3/20

అనన్యా పాండే (Ananya Panday)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery4
4/20

టైగర్ ష్రాఫ్ (Tiger Shroff )

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery5
5/20

వాణీ కపూర్ (Vaani Kapoor)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery6
6/20

మానుషి చిల్లర్ (Manushi Chhillar)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery7
7/20

షాహిద్ కపూర్ (Shahid Kapoor )

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery8
8/20

అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery9
9/20

షాహిద్ కపూర్ (Shahid Kapoor )

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery10
10/20

ఎల్లి అవ్రామ్ (Elli AvrRam)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery11
11/20

వాణీ కపూర్ (Vaani Kapoor)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery12
12/20

రషా థడానీ (Rasha Thadani)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery13
13/20

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery14
14/20

రషా థడానీ (Rasha Thadani)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery15
15/20

రాజ్‌కుమార్ రావు (Rajkummar Rao)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery16
16/20

నుష్రత్ భరుచ్చా (Nushrratt Bharuccha)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery17
17/20

అనన్యా పాండే (Ananya Panday)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery18
18/20

అక్షయ్ కుమార్ (Akshay Kumar)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery19
19/20

శర్వరి (Sharvari)

Bollywood Hungama Style Icons Summit and Awards 2026 Photo Gallery20
20/20

రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ (Rakul Preet Singh)

# Tag
Bollywood Bollywood Beauty Awards Rakul Preet Singh Vaani kapoor Akshay Kumar Manushi Chhillar Ananya Panday viral photos
Advertisement
Advertisement

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘బాలీవుడ్ హంగామా అవార్డ్స్’ ఈవెంట్‌లో మెరిసిన బాలీపుడ్‌ భామలు (ఫొటోలు)
photo 2

హీరోయిన్‌గా ఈటీవీ ప్రభాకర్ కుమార్తె ఎంట్రీ.. దివిజ గ్లామర్‌ పిక్స్ చూశారా?
photo 3

అనంతపురం : ఘనంగా గూగూడు కుళ్లాయి స్వామి ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

గ్రాండ్‌గా ఖుష్బు కుమార్తె పెళ్లి వేడుక.. టాలీవుడ్ స్టార్స్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

మాటా వేడుకలో టాలీవుడ్ సినీతారల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Devabhaktuni Chakravarthi Strong Warning To Bode Prasad Over His Attack 1
Video_icon

గుర్తుపెట్టుకో బోడె... నా పైనే దాడి చేయించావ్.. దేవభక్తుని చక్రవర్తి స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Sai Krishna CCTV Deletion Raises Serious Questions 2
Video_icon

పెద్దలకు తెలిసే జరిగిందా..? సాయికృష్ణ కేసులో బిగుస్తున్న ఉచ్చు
Tadipatri Kethireddy Pedda Reddy Vs JC Prabhakar Reddy 3
Video_icon

తాడిపత్రి లో హీటెక్కిన రాజకీయాలు
Road Accident Toofan Hits Lorry In Palnadu 4
Video_icon

ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం.. నలుగురు మృతి
Vijayawada AMC Court Sends Notice To CP And Collector In Sai Krishna Case 5
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో పెద్ద తలకాయలు.. కమిషనర్, కలెక్టర్ మెడకు ఉచ్చు.. కోర్టు నోటీసులు
Advertisement