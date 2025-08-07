 అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌ | Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills | Sakshi
అనుష్క 'ఘాటి' మూవీ HD స్టిల్స్‌

Aug 7 2025 9:03 AM | Updated on Aug 7 2025 9:03 AM

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills1
1/35

అనుష్క శెట్టి లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం ఘాటి. ఈ సినిమాలో విక్రమ్‌ ప్రభు మరో కీలక పాత్రలో నటించారు. జాగర్ల మూడి రాధాకృష్ణ (క్రిష్‌) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills2
2/35

ఈ మూవీని యూవీ క్రియేషన్స్‌ సమర్పణలో రాజీవ్‌ రెడ్డి, సాయిబాబు జాగర్లమూడి నిర్మించారు. తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్‌ను మేకర్స్ విడుదల చేశారు.

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills3
3/35

తాజాగా విడుదలైన ఘాటి ట్రైలర్ చూస్తే గంజాయి మాఫియా నేపథ్యంలో ఈ కథను తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. 'ఘాట్లలో గాటీలు ఉంటారు సార్‌' అనే డైలాగ్‌లో ట్రైలర్‌ను ప్రారంభించారు.

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills4
4/35

ట్రైలర్‌ చూస్తే అనుష్క మరోసారి అరుంధతి తరహాలో రౌద్రంగా కనిపించింది. ట్రైలర్‌ చివర్లో 'సీతమ్మోరు లంక దహనం చేస్తే ఎట్టుంటదో చూద్దురు గానీ' అనే డైలాగ్‌ ఈ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేసింది.

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills5
5/35

ఈ చిత్రాన్ని సెప్టెంబర్‌ 5న విడుదల చేయనున్నట్లు మేకర్స్ ప్రటించారు.

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills6
6/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills7
7/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills8
8/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills9
9/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills10
10/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills11
11/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills12
12/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills13
13/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills14
14/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills15
15/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills16
16/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills17
17/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills18
18/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills19
19/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills20
20/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills21
21/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills22
22/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills23
23/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills24
24/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills25
25/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills26
26/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills27
27/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills28
28/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills29
29/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills30
30/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills31
31/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills32
32/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills33
33/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills34
34/35

Anushka Shetty Ghaati Movie HD Stills35
35/35

# Tag
Anushka Shetty Ghaati Movie Vikram Prabhu Ramya Krishnan Jagapathi Babu Ravindra Vijay Tollywood photo gallery krish jagarlamudi
